Dekotrends für einen fröhlichen Sommer-Brunch

Appetitanreger Chrysantheme

Auch für den Sommer-Brunch gilt: das Auge isst mit! Neben den Leckereien sollte auch die Tischdekoration zum Anbeißen aussehen. Das Motto der heißen Jahreszeit ist "Natürlichkeit kombiniert mit den bunten Farben der Chrysantheme". Ob als opulentes Tischgesteck oder kleine Bouquets in filigranen Glasvasen, diese Blume ist für jedes Interieur einsatzbereit. So lässt sich das Essen mit Freunden besonders schön genießen!

Dunkle Töne sorgen für Erfrischung auf dem Brunch-Bankett

Wenn die Tage im Sommer lang sind, kann das Frühstück am Wochenende gern zu einem ausgiebigen Brunch werden. Die Chrysantheme sorgt mit intensiven Farben für Abkühlung auf dem Tisch. Eine Variation aus Violett-, Gelb- und Rottönen hellt optisch auch das dunkelste Interieur auf und sorgt auch drinnen für Picknick-Stimmung. Kombiniert man die Blumen zu einem Tischgesteck und bindet das Ensemble mit Seidenpapier und Jutegarn zusammen, entsteht ein natürlicher Look, der charmant ins Auge fällt, ohne vom leckeren Brunch abzulenken.

Ausladende, handtellergroße Deko-Chrysanthemen kommen hingegen in Vasen in zarten Pastelltönen am besten zur Geltung. Platziert in einer Umgebung in ähnlichen oder komplementierenden Farbtönen verbreiten sie Grazie und Eleganz. Glasvasen mit verspielter Haptik oder eingearbeiteten Mustern in der Oberfläche verleihen dem Kollektiv einen sommerlich verspielten Look.

Der Indian Summer ist aufgetischt

Wenn die Tage wieder kürzer werden, läuten goldene Spätsommertage das Indian Summer Feeling ein. Mit Blumenvasen aus hellem Glas lässt sich auch in Wohnräumen die Leichtigkeit des Sommers festhalten. Für einen besonderen Touch können Glasvasen mit anderen Materialien wie farbigem Bastband kombiniert werden. In diese Vasen passen vor allem Chrysanthemen in kräftigem Weinrot, sanftem Orange oder Gelb, um den nötigen Kontrast und den Vasen Leichtigkeit zu verschaffen.

Langlebige Freude dank richtiger Pflege

Die sommerliche Leichtigkeit zieht sich auch bei der Pflege der Chrysantheme als roter Faden durch. Werden ein paar wenige Dinge beachtet, bleiben die Blumen in der Vase bis zu zwei Wochen schön. Bevor sie dort ihren Platz finden, sollte die Vase gründlich gereinigt werden, um sie von Bakterien zu befreien. Der Stiel sollte mit einem scharfen Messer schräg angeschnitten werden, damit die Flüssigkeit optimal aufgenommen werden kann. Das Wasser sollte alle 5 Tage aufgefrischt werden, um der Blume immer ausreichend zu trinken zu geben.

