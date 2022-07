Stadt Qingdao

Qingdaos digitale Figur für die Vorstellung der Stadt „Qingdao Xiaoman“ wird offiziell veröffentlicht

Am 21. Juli wurde die digitale Figur für die Vorstellung der Stadt „Qingdao Xiaoman“ offiziell gestartet. „Qingdao Xiaoman“, die von Shandong Jindong Digital Creative Co., Ltd. unter der Anleitung des Informationsbüros der Volksregierung der Stadt Qingdao sorgfältig geschaffen wurde, ist Qingdaos erste städtische virtuelle intelligente digitale Figur-IP.

Am Abend des 21. Juli wurde sie zum ersten Mal als Botschafterin des Kulturtourismus des Bezirks Shinan, auf dem 3D-Außenbildschirm im Parkson Kaufhaus auf der Zhongshan-Straße in Betrieb genommen.

Es wurde berichtet, dass „Qingdao Xiaoman“ aus der Zukunft kommt und immer 22 Jahre alt ist. Sie beherrscht nicht nur die Sprachen verschiedener Länder sehr gut, auch ist sie allwissend. Sie kann auch durch Zeit und Raum reisen und ihre Fähigkeiten und Talente nutzen, um der Stadt und der Öffentlichkeit zu dienen. Sie ist intellektuell, besonnen unabhängig, unbefangen, hilfsbereit, manchmal ein bisschen faul und ungezogen“. Sie liebt es zu lesen, zu singen, zu tanzen, zu reisen und leckere Küchen zu entdecken, und hofft, dass sie durch ihre eigenen Bemühungen mehrere Menschen im Universum helfen zu können.

Als digitale Figur wird „Qingdao Xiaoman“ mit technischen Mitteln wie Computergrafik, Sprachsynthese, Bewegungserfassung, künstlicher Intelligenz und Algorithmen gesteuerte Technologie geschaffen. Sie wird die Rolle einer digitalen „Führerin“ übernehmen, um die multimodalen Interaktionen mit den Benutzern durchzuführen und die interaktive Kommunikation in Echtzeit mit geringer Verzögerung „face-to-face“ zu realisieren. Sie wird zum interaktiven Eingang von Qingdaos kulturellem und touristischem Metaversum. Durch ihre intelligente Vorstellung können die Touristen und Bürger die reichere Kultur verstehen, Küche probieren und Landschaften in Qingdao kennenlernen. Sie wird sicherlich eine virtuelle Reisebegleiterin und Freundin um die Uhr für Touristen und Bürger sein.

Mit der Unterstützung der Digitaltechnik wird sich die Altstadt von Qingdao in Zukunft in einen großen „digitalen kulturellen Themenpark“ verwandeln. Am 21. Juli wurde Qingdaos größter 3D-LED-Bildschirm im Parkson Plaza erleuchtet. Qingdao Xiaoman gab am selben Tag dort ihr Debüt. Am 22. Juli wird die groß angelegte Projektionsshow in der katholischen Kirche offiziell inszeniert. Sie können den eigenartigen Charme auf dem jahrhundertealten Gebäude im Mantel von „Licht und Schatten“ bestaunen, die AR-Kurzvideos und kreativen Kulturprodukte erleben, während sie Bier trinken.

Die digitale Figur „Qingdao Xiaoman“ kann mehrere soziale Identitäten übernehmen, wie Nachrichtenmoderatorin, Festivalgast, Gastgeberin, sowie Botschafterin für Kulturförderung, Museumsführerin, Erzieherin der sozialen Sicherheit und städtische gemeinnützige Freiwillige. Sie wird der Stadt helfen, die lokale Kultur besser vorzustellen und zu verbreiten. „Qingdao Xiaoman“ ist ein „modisches, dynamisches und digitales“ neues IP mit geprägten Qingdao-Attributen. Sie bringt Qingdaos Vision als „Pulsierende Stadt am Meer und Wunderbare Stadt zum Leben“ zum Ausdruck, erbt Qingdaos kulturelle Tradition der Stadt und verbreitet es mithilfe des Ostwindes von „Metaverse“. Ihr Auftritt signalisiert, dass Qingdao beim digitalen Aufbau auf die „Schnellspur“ eingebogen ist. Von öffentlichen Dienstleistungen bis zum täglichen Leben hat die digitale Technologie in alle Lebensbereiche beschleunigt integriert. Neue Geschäftsformen der digitalen Wirtschaft entstehen ununterbrochen, was ein lebendiges neues Bild des intelligenten Lebens schafft.

