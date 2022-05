DOGSTYLER(R) Soest GmbH

DOGSTYLER(R) feiert 10-jähriges Bestehen

Passend zur Feier bezieht DOGSTYLER(R) neue Zentrale in Soest

Soest (ots)

Am 21. Mai 2022 ist es soweit. Aus einem ehemaligen Autohaus am Westenhellweg 52 im westfälischen Soest hat DOGSTYLER® ein modernes Bürogebäude, nebst Lager und großem Store geschaffen. Jetzt feiert DOGSTYLER®, Fachentwickler für hochwertiges Hundezubehör und internationaler Franchisegeber die Eröffnung.

10 Jahre DOGSTYLER® - Erfolgsgeschichte mit Gästen, Partnern und Hundefreunden

Die Eröffnungsfeier ist für den 21. und 22. Mai geplant. Um 11.11 Uhr fällt am Freitag der Startschuss und die Türen des DOGSTYLER® Stores öffnen sich zum ersten Mal für Kunden, Gäste und Franchisepartner. Während für den Freitagvormittag die offizielle Eröffnung mit förmlichem Rahmen stattfindet, steht der Samstag unter dem Motto "Unterhaltung, Spiel und Spaß und ganz viel Hund".

Infostände und Kinderhüpfburg am 22. Mai in Soest

"Das Programm am Samstag ist für die gesamte Familie geeignet", heißt es aus der Geschäftsleitung. Der ADAC reist mit einer großen Hüpfburg an. Unternehmer und das Soester Tierheim bauen Stände rund um den neuen Store und das Bürogebäude auf. "Wir freuen uns, mit unseren Mitarbeitern und Kunden den großen Tag zu feiern", so Geschäftsführer Bert Destrooper, der zur Eröffnung das sprichwörtliche rote Band durchschneiden wird. "Das ist ein riesiger Erfolg für uns und einer, für den wir gemeinsam hart gearbeitet haben", so Bert Destrooper. Für anspruchsvolle Hundefreunde gibt es zudem ausreichend Gelegenheit, den neuen Store zu erkunden und sich ausgiebig beraten zu lassen. "Duftender Kaffee inklusive", freuen sich die Storemitarbeiter und bitten Kunden ins hauseigene Dog&Coffee, dem gemütlichen Café für Mensch und Hund.

Neue Geschäftslage - Neue Möglichkeiten für DOGSTYLER®

Mit den neuen Geschäftsräumen in zentraler Lage, unweit der Soester Altstadt, gibt es für DOGSTYLER® die besten Voraussetzungen für weiteres Wachstum.

Das neue Gebäude in Zahlen:

1512 m² auf drei Etagen

Moderne Workingspaces

Besprechungsräume

Store im Erdgeschoss

Großzügige Lagerfläche

Ausreichend Parkplätze

Ein weiterer Vorteil ist die exzellente Lage. Das Unternehmen pflegt internationale Kontakte und damit ist die Nähe zur Autobahn ein großer Vorteil.

10 Jahre Erfolgsgeschichte

Gründungsjahr der DOGSTYLER® GmbH ist 2012 durch Birte Dahlhoff. Im Jahr 2022 übernahm Bert Destrooper die alleinige Geschäftsführung. Mit Stand Mai 2022 zählen 20 Stores zur DOGSTYLER® - Gruppe, in Deutschland, Österreich und Tschechien. 25 Mitarbeiter sind fest bei DOGSTYLER® angestellt. Das Warensortiment umfasst 60.000 Artikel. In zehn Jahren hat die DOGSTYLER® GmbH als Entwickler von hochwertigen Hundebetten und als Entwickler von Hundesicherheitskonzepten mehr als 60 Patente angemeldet. Ganz nach dem Motto des Unternehmens: DOGSTYLER® Dein exklusiver Hundeausstatter. Du wirst es lieben !!!! Mehr Informationen über DOGSTYLER® gibt es hier: https://dogstyler-shop.de/

