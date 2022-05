DOGSTYLER®- Store eröffnet in Berlin / Inhaber Patrick Bartels begrüßt Sänger und Schauspieler Oli.P zur Eröffnung

DOGSTYLER(R) Soest GmbH

Patrick Bartels ist der Name des neuen Franchisenehmers der DOGSTYLER® GmbH, der am 13. Mai 2022 in Berlin-Zehlendorf sein 145 qm großes Fachgeschäft für anspruchsvolle Hundefreunde eröffnet. Es ist der 20. Store für die DOGSTYLER® GmbH.

Patrick Bartels ist erfahrener Betriebsleiter

Endlich die Begeisterung für den Hund und betriebswirtschaftliches Know-How zusammenführen, das ist die Motivation des erfahrenen Betriebs- und Veranstaltungsleiters Patrick Bartels. Mit dem hohen Qualitätsanspruch, den er sich selbst attestiert, fühlt sich der frischgebackene Unternehmer bei DOGSTYLER® im richtigen System angekommen.

Für den Mutterkonzern, der fast zeitlich die neue, deutlich größere Zentrale im westfälischen Soest bezieht, ist die Neueröffnung in der Metropole ein besonderer Erfolg.

"Uns ist jeder Store wichtig, aber diesen Standort in Berlin für Patrick zu finden, war uns eine Herzensangelegenheit", heißt es aus der Geschäftsleitung. Das lag auch daran, weil die Suche nach einer geeigneten Immobilie in Berlin eine echte Herausforderung war. Die Entscheidung hingegen für Patrick Bartels als Berliner Franchisepartner, war ein schneller Entschluss.

"Patrick hat uns sofort überzeugt. Er hat Unternehmergeist, Führungserfahrung und er ist ein echter Teamplayer". Ein weiterer Pluspunkt ist das solide kaufmännische Rüstzeug, das der 33 -jährige Hundefreund mitbringt.

Sein eigenes Geschäft zu führen, darauf hat Patrick Bartels 16 Jahre zielstrebig hingearbeitet. Worauf er sich besonders freut? Bei der Frage muss der Unternehmer nicht lange überlegen. "Mich mit allem, was ich gelernt habe, selbst zu verwirklichen, aber auch meine Leidenschaft für die Kundenbetreuung auszuleben und die Gastfreundschaft der Gastronomie auf meinen Fachhandel zu übertragen."

Sänger und Schauspieler Oli.P am 13. Mai ab 13 Uhr im Store

Ideen hat das jüngste Mitglied der DOGSTYLER®- Familie schon einige. Über die will sich am Freitag, dem 13. Mai auch Sänger und Schauspieler Oli.P informieren. Der lässt es sich nämlich nicht nehmen, an diesem Tag um 13 Uhr Patrick Bartels persönlich zu gratulieren. Schließlich ist Oli.P ebenfalls Inhaber eines DOGSTYLER® Stores, und zwar auf Sylt. Ob Oli.P bei der Gelegenheit auch für Gäste und Fans zu sprechen sein wird?

"Ganz bestimmt", weiß Patrick Bartels. Der temperamentvolle und immer fröhliche Sympathieträger, hat schon durchblicken lassen, dass er etwas Zeit und Autogrammkarten mitbringt. Das Dog&Coffee, das hauseigene Café für Mensch und Hund im 145 qm großem DOGSTYLER®-Store ist der perfekte Ort für gemütliche Gespräche mit dem Star.

Aktionen am 13. und 14. Mai geplant

Zwei Tage wird Patrick Bartels die Einweihung seines Stores feiern. Der Startschuss fällt am Freitag, dem 13. Mai um 10 Uhr, zu dem alle Hundefreunde herzlich eingeladen sind. Weitere Aktionen am Samstag sind in Vorbereitung.

Ab dem darauffolgenden Montag startet Patrick Bartels richtig durch. Hundefreunde können sich werktags von 10 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr rund um den Hund beraten lassen und sich aus hochwertigem Futter, Hundebetten aus der DOGSTYLER®-Manufaktur, Hundesicherheitskonzepten für das Auto in Maßanfertigung und einem bunten Sortiment aus Spielzeug, Leinen und Halsbändern das Schönste aussuchen. Mehr zum DOGSTYLER(R) Store in Berlin gibt es hier https://dogstyler-shop.de/store/berlin

DOGSTYLER®, Berlin Clayallee 335, 14169 Berlin

