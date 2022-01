Biesterfeld AG

Dr. Matthias Kreysel und Christoph Möltgen in den Aufsichtsrat der Biesterfeld AG gewählt

Hamburg

Die Hauptversammlung der Biesterfeld AG, eines der weltweit führenden Distributionsunternehmen in der Chemie- und Kunststoffindustrie, hat in einer außerordentlichen Sitzung, mit Dr. Matthias Kreysel und Christoph Möltgen zwei international erfahrene Topmanager mit Branchenerfahrung in den Aufsichtsrat gewählt.

Matthias Kreysel ist als Chief Innovation and Technology Officer seit mehreren Jahren Mitglied im Managementteam der Migros-Industrie, ein Unternehmen der Migros Gruppe, dem größten Detailhandelsunternehmen der Schweiz. Zuvor bekleidete er verschiedene Führungspositionen, etwa als Managing Director, Chief R&D Officer oder im Bereich Marketing bei internationalen Chemieunternehmen, insbesondere auf dem industriellen und institutionellen B2B-Reinigungsmarkt. Kreysel hat eine langjährige Erfahrung in der erfolgreichen Transformation von Organisationen und Geschäftsmodellen vorzuweisen.

Christoph Möltgen verfügt über umfangreiche Erfahrung als Aufsichtsrat, Berater und Vorstand. Er war mehrere Jahre Mitglied im Vorstand der Berner SE. Die familiengeführte Unternehmensgruppe ist europaweit führend im Direktvertrieb mit Verbrauchsmaterialien, Werkzeugen und Werkstattausstattungen. Dort verantwortete Möltgen die Bereiche Unternehmensstrategie und Transformation, Digitalisierung und IT sowie Einkauf und Logistik. Zudem zeichnete er für die auf die Produktion und den Handel von Spezialchemikalien ausgerichtete Caramba Group verantwortlich. Davor war Christoph Möltgen in führenden Positionen bei der Otto Group als Chief Transformation Officer und Direktor IT sowie in der Beratung tätig.

Dirk J. Biesterfeld, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Biesterfeld AG, heißt die neuen Aufsichtsratsmitglieder willkommen: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Dr. Matthias Kreysel und Christoph Möltgen zwei herausragende Manager mit einer ausgewiesenen Expertise im Bereich Innovation und Transformation in unserem Branchenumfeld und mit einem klaren Verständnis für den Wertekanon von uns als Familienunternehmen als neue Aufsichtsratsmitglieder gewinnen konnten. Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit."

Über die Biesterfeld AG

Die Biesterfeld AG ist die strategische Holding des Biesterfeld Konzerns, der seit 115 Jahren als Distributions- und Dienstleistungsunternehmen tätig ist. Der Konzern ist eines der führenden Unternehmen in der Chemie- und Kunststoffdistribution mit über 40 Standorten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien sowie Afrika. Der im Familienbesitz befindliche Konzern setzt auch in Zukunft auf beständiges, profitables Wachstum seiner vier Geschäftsbereiche Biesterfeld Plastic, Biesterfeld Spezialchemie, Biesterfeld Performance Rubber und Biesterfeld International.

