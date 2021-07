ZDF

Radikale Klimawende notwendig? "Für & Wider – Die ZDF-Wahlduelle"

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

"Flutkatastrophe und Hitzewelle – Brauchen wir die radikale Klimawende?": Bei "Für & Wider – Die ZDF-Wahlduelle" geht es am Donnerstag, 22. Juli 2021, 22.15 Uhr im ZDF, um diese drängende Frage. Zu Gast beim Moderationsteam Dunja Hayali und Andreas Wunn sind Cem Özdemir, Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen, und Christian Lindner, Vorsitzender der FDP. An ihrer Seite diskutieren Menschen, die das Thema aus zwei unterschiedlichen Perspektiven beurteilen. Die einen sagen: "Wir brauchen radikale Veränderungen". Die anderen fürchten: "Die Kosten bleiben an uns hängen". Hitze, Starkregen und Bäche, die zu reißenden Fluten werden – Deutschland erlebt derzeit eine Naturkatastrophe, bei der schon mehr als 150 Menschen ums Leben gekommen sind. Während die Betroffenen mit Aufräumarbeiten beschäftigt sind, rücken die drängenden Klimafragen in den Mittelpunkt des Wahlkampfes. Was muss geschehen, damit die Natur nicht mehr verrücktspielt? Brauchen wir eine radikalere Klimapolitik, die den Alltag verändern wird – Tempolimit auf Autobahnen, Verbot von Kurzstreckenflügen und CO2-Bepreisung? Welchen Einfluss haben Veränderungen in der Klimapolitik auf Wirtschaft, Mobilität und auf die Arbeitsplätze? Gibt es Ideen der Parteien, die den Klimaschutz sozial verträglich machen und keine Arbeitsplätze vernichten, sondern durch technische Innovationen Zukunftsperspektiven eröffnen? "Für & Wider – Die ZDF-Wahlduelle" sind ab Donnerstag, 22. Juli 2021, fünfmal donnerstags gegen 22.15 Uhr auf dem "maybrit illner"-Sendeplatz im ZDF zu sehen. In jeder Ausgabe sind zwei Gäste aus der Politik mit unterschiedlichen Meinungen dabei sowie zwei Publikumsgruppen, die das Thema ebenfalls aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Dunja Hayali und Andreas Wunn sowie Shakuntala Banerjee und Daniel Pontzen moderieren die neuen Gesprächssendungen. Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 – 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/fuerundwider Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/fuer-wider/ Sendungsseite in der ZDFmediathek: https://zdf.de/politik/fuer-und-wider-die-zdf-wahlduelle/fuer--wider---die-zdf-wahlduelle-vom-22-juli-2021-100.html "Für & Wider" in der ZDFmediathek: https://www.zdf.de/politik/fuer-und-wider-die-zdf-wahlduelle "heute" in der ZDFmediathek: http://zdfheute.de http://twitter.com/zdfheute https://twitter.com/ZDFpresse

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell