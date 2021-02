DrSmile

Deutsche finden: Helene Fischer hat das schönste Lächeln im Land!

Berlin (ots)

- Große Umfrage von DrSmile - DEM Hersteller unsichtbarer Zahnschienen - Junge Leute mögen Angela Merkels Lächeln am liebsten - Nur 1 Prozent finden, Heiko Maas hat ein schönes Lächeln

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat das schönste Lächeln im ganzen Land? - "Helene Fischer", lautet das Ergebnis einer von DrSmile in Auftrag gegebenen Umfrage. Der in Europa führende deutsche Hersteller von unsichtbaren Zahnschienen befragte 2.051 Menschen aus der gesamten Bundesrepublik im Alter zwischen 18 und über 60 Jahren.*

Je fünf Frauen und fünf Männer, bekannt in Deutschland aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Film, Politik, Musik, TV oder Sport, standen zur Wahl. Bemerkenswert: Unter den Damen schnitt Schlager-Star Fischer bei allen Altersklassen am besten ab - außer bei den jüngsten Befragten! Dort ist mit 18 % Angela Merkel klarer Favorit der 18- bis 29- jährigen. Helene Fischer landet mit 9 % nach Heidi Klum (10 %) hier gerade mal auf Platz 3.

Auf dem letzten Platz landet das Lächeln von Heiko Maas. Unabhängig von Alter, Geschlecht oder soziokultureller Herkunft finden das Lächeln des derzeitigen Außenministers nur 1 % schön. Auch das Lächeln von Fußball-Bundestrainer Jogi Löw ist mit 2 % kaum beliebter.

*Befragt wurden am 14.2.2021 unter 2.051 Personen aus Deutschland ab 18 Jahren: "Welche der folgenden Personen hat Ihrer Meinung nach das schönste Lächeln?" Zur Auswahl standen Angela Merkel, Jogi Löw, Annemarie Carpendale, Heiko Maas, Heidi Klum, Joko Winterscheidt, Helene Fischer, Manuel Neuer, Motsi Mabuse und Elyas M'Barek.

Platz 1-10:

1. Helene Fischer: 18%

2. Elyas M'Barek: 12 %

3. Heidi Klum: 7%

4. Motsi Mabuse: 6%

5. Angela Merkel 6%

6. Annemarie Carpendale 3%

7. Manuel Neuer 3%

8. Joko Winterscheidt: 3%

9. Jogi Löw: 2%

10. Heiko Maas: 1%

Über DrSmile

Das Medizintechnologie-Unternehmen DrSmile wurde 2016 von Jens Urbaniak und Christopher von Wedemeyer gegründet. Das Start-up aus Berlin steht für eine professionelle Aligner-Therapie, die höchste digitale Standards mit analoger zahnmedizinischer Behandlung verbindet. Zusammen mit den über 100 Partnerpraxen und den acht Flagshipstores in deutschen Großstädten (u. a. in Berlin, Düsseldorf und Hamburg) beschäftigt das Unternehmen fast 300 Expert*innen aus unterschiedlichen Fachdisziplinen, darunter approbierte Zahnärzt*innen, Kieferorthopäd*innen, Zahntechniker*innen und Assistent*innen. DrSmile gehört zur Straumann Group und verfügt über Expansionen in Österreich, Spanien, Frankreich, Italien, Polen und der Schweiz.

