Fibank ist laut Euromoney die beste Bank für Kundenerfahrung in Bulgarien

Sofia, Bulgarien

Die First Investment Bank wurde bei den renommierten internationalen Euromoney 2025 Excellence Awards als Bulgariens beste Bank für Kundenerfahrung ausgezeichnet.

Dies ist die zweite Auszeichnung, die Fibank von Euromoney, einem weltweit führenden Finanzmagazin, nach der Auszeichnung als beste Bank Bulgariens 2011 erhalten hat.

Das vergangene Jahr war für Fibank in Bezug auf Finanzergebnisse, innovative Produkte und Dienstleistungen sowie erhaltene Auszeichnungen äußerst erfolgreich. Das Institut verzeichnete einen Rekordgewinn in seiner Geschichte und seine Vermögenswerte wuchsen um 13,5 %. Die Marktanteile der Fibank bei Privatkundeneinlagen und Geschäftskrediten erreichten 8,9 % bzw. 9,7 %. Die Bank verfügt weiterhin über eine hohe Liquidität und hält ihre Kapitaladäquanz über den regulatorischen Anforderungen.

Die Fibank gestaltet das Kundenerlebnis in Bulgarien neu und verbindet neu konzipierte Filialen, durchgängige digitale Prozesse und zweckorientierte Produkte zu einem kohärenten Ansatz für schnellere und inklusivere Finanzdienstleistungen. 2024 eröffnete sie ihre ersten beiden Pilotfilialen, die mit digitalen Zonen ausgestattet sind, und erweiterte das Online-Banking-Angebot für ihre Kunden. Seit dem Sommer dieses Jahres hat die Fibank digitale Produkte auf dem griechischen Markt eingeführt, und ihre Strategie sieht auch den Eintritt in andere europäische Länder vor.

Die Leistungen der Fibank wurden im vergangenen Jahr mit mehreren Preisen ausgezeichnet: Celent Model Bank, Engage Awards, Mystery Shopper Bank, und jetzt Best Bank for Customer Experience von Euromoney.

