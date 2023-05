Ericsson GmbH

Ericsson und Dell Technologies arbeiten für flexiblere Cloud-RAN-Lösungen zusammen

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Die Zusammenarbeit mit Dell Technologies bietet Cloud-RAN-Kunden mehr Infrastruktur-Optionen und gewährleistet leistungsfähige Mobilfunkangebote an den Randpunkten des Netzes (Far Edge)

Ericsson und Dell kooperieren, um Mobilfunkanbietern beim Umstieg auf Cloud RAN zu mehr Ausfallsicherheit und Interkonnektivität zu verhelfen

Ericsson (NASDAQ: ERIC) baut sein Open-RAN- und Cloud-RAN-Ökosystem weiter aus und nimmt Dell Technologies als Partner für die Cloud-RAN-Infrastruktur hinzu.

Die Erweiterung des Ökosystems um neue Partner und Technologien ist einer der wichtigsten Treiber für den Erfolg von Open-RAN- und Cloud-RAN-Architekturen. Ericsson kooperiert nun mit Dell als Lieferant von Dell PowerEdge-Servern und erweitert so sein Cloud-RAN-Angebot.

Die Zusammenarbeit von Ericsson und Dell wird offene Cloud-Netze ermöglichen, die es den Kunden erlauben, ihre eigene Infrastruktur zu wählen und leistungsfähige Mobilfunkservices am Far Edge bereitzustellen, also an Standorten am Rand des Netzes. Die Ergänzung der Cloud-RAN-Lösung von Ericsson durch Dell PowerEdge-Server bietet Cloud-RAN-Kunden noch mehr Auswahl und Flexibilität. Das Lösungsportfolio wird unter anderem um die Dell PowerEdge XR8000 und XR5610 erweitert, die speziell für Telekommunikations-, Open-RAN- und mobile Edge-Computing-Workloads entwickelt wurden. Die Dell PowerEdge-Server erleichtern den Aufbau von Cloud-RAN-Netzen durch ihre hohe Leistung, ihre kleinen Formfaktoren, ihre Ausfallsicherheit und ihre zahlreichen Konnektivitätsoptionen.

Freddie Södergren, Head of Technology and Strategy for Networks, Ericsson, sagt: "Die Zusammenarbeit mit Dell unterstreicht unser Engagement, unseren Cloud-RAN-Kunden mehr Flexibilität zu bieten, indem wir ihnen die Möglichkeit geben, ihre Infrastruktur individuell zu gestalten und gleichzeitig eine hohe Leistung in Telekommunikationsqualität am Rand des Netzes zu gewährleisten. Diese Zusammenarbeit wird das Errichten offener Cloud-Infrastrukturen weiter vereinfachen und unterstützt gleichzeitig die leistungsstarken Serverangebote von Dell."

"Um die Einführung von offenen und Cloud-RAN-Netzarchitekturen zu beschleunigen, ist es wichtig, mit Partnern wie Ericsson zusammenzuarbeiten", sagt Kyle Dufresne, Global SVP und GM, OEM Solutions, Dell Technologies. "Mit Dell PowerEdge-Servern, die Ericssons Cloud-RAN-Lösung unterstützen, haben Netzbetreiber die Möglichkeit, die weltweit führende Server-Plattform zu nutzen, um vom Mehrwert offener Technologien zu profitieren und innovative und umsatzsteigernde Lösungen schnell auf den Markt zu bringen."

Die vielseitige Cloud-RAN-Anwendung von Ericsson ist unabhängig von den hardwareseitig zugrunde liegenden Technologien und Servern, was zusätzliche Flexibilität bringt und die Einstiegshürden senkt. Diese Zusammenarbeit schafft die Grundlage dafür, dass Mobilfunkanbieter die größtmögliche Auswahl an Infrastrukturlösungen haben und gleichzeitig ein hohes Maß an Leistung und Ausfallsicherheit bieten können.

Über Ericsson

Ericsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Kommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale in Stockholm, Schweden. Kerngeschäft ist das Ausrüsten von Mobilfunknetzen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst unter anderem die Geschäftsbereiche Networks; Cloud Software and Services sowie Enterprise Wireless Solutions and Technologies & New Businesses. Die Innovationsinvestitionen von Ericsson haben den Nutzen des Mobilfunks für Milliarden Menschen weltweit nutzbar gemacht. Das Unternehmen hilft seinen Kunden dabei, die Digitalisierung voranzutreiben, die Effizienz zu steigern und neue Einnahmequellen zu erschließen.

Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 106.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in 180 Ländern zusammen. 2022 erwirtschaftete Ericsson einen Umsatz von 271,5 Milliarden SEK. Ericsson ist an der NASDAQ in Stockholm und New York gelistet.

Ericsson ist an einem Großteil aller kommerziell eingeführten 5G-Livenetze beteiligt. Zu den 141 durch Ericsson unterstützten 5G-Livenetzen weltweit zählen unter anderem auch Netze in Deutschland und der Schweiz. www.ericsson.com/5g

In Deutschland beschäftigt Ericsson rund 2.400 Mitarbeitende an 12 Standorten - darunter rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E). Der Hauptsitz ist Düsseldorf.

Original-Content von: Ericsson GmbH, übermittelt durch news aktuell