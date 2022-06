Tourismus Region Klagenfurt am Wörthersee GmbH

Gustav Mahler Forum 2022 für Musik und Gesellschaft A Room of One's Own – Kreativität & Raum

Vom 1.-2. Juli findet in Klagenfurt das 2. Mahler Forum statt, ein demokratischer Denkraum im Kontext massiver Umbrüche. Thema 2022: Rückzugsorte für kulturelle Transformation.

Das erste von Felicitas Thun-Hohenstein und Morten Solvik initiierte Forum im Juli 2021 markierte den Auftakt des Mahler Forum für Musik und Gesellschaft und beschäftigte sich mit dem gespaltenen, oft widersprüchlichen Verhältnis zwischen Kultur und Natur, Mensch und Umwelt.

Das zweite Mahler Forum für Musik und Gesellschaft unter dem Titel A Room of One´s Own – Kreativität und Raum befasst sich am 1. und 2. Juli 2022 mit dem künstlerischen Rückzug als Jahrtausende alte Kulturtechnik. Das Thema Kreativität und Inspiration, insbesondere im Kontext von Rückzugsräumen bezieht sich dabei konzeptuell auf das Komponierhäuschen von Gustav Mahler in Maiernigg am Wörthersee.

An zwei Tagen wird unter aktiver Einbeziehung der Besucher*innen ein demokratischer Denkraum hergestellt, in dem alle Teilnehmer*innen eingeladen sind, gemeinsam aus den Perspektiven der Musik, der bildenden Kunst, der Literatur sowie der Geistes- und Naturwissenschaften das Thema Kreativität und Raum, transdisziplinär, als Voraussetzung für zukünftige gesellschaftliche Entwürfe zu denken, zu diskutieren und sichtbar zu machen.

Als Ausgangspunkt dient Virginia Woolf mit ihrem bahnbrechenden Essay A Room of One‘s Own, ein 1929 erschienener Text der britischen Schriftstellerin, der bereits zu ihren Lebzeiten große Anerkennung erhielt und heute zu den meistrezipierten Texten der Frauenbewegung gehört.

Das von Musikwissenschaftler Morten Solvik kuratierte musikalische Programm wird in Zusammenarbeit mit dem Orchestra for the Earth, der Mezzosopranistin Gabriella Noble, sowie Lehrenden und Studierenden der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik umgesetzt.

Aufgeführt werden unter anderem Fünf Lieder von Alma Mahler sowie ausgewählte Lieder von Gustav Mahler. Mit der musikalisch-szenischen Erkundung Die Seele des Ortes feiern Studierende der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik unter der Leitung von Dieter Bucher den Triumph des Geistes und den Wandel als Teil des Bewahrens.

Zum ersten Mal hat das Forum in Kooperation mit der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien eine Komposition in Auftrag geben, deren Uraufführung bei der Eröffnungsveranstaltung am 1. Juli 2022 stattfindet. Basis des Kompositionsauftrags wow (want of wit) für Mezzosopran und Ensemble von Doina-Cezara Procopciuc sind Gedichte aus Virginia Woolf’s A Room of One’s Own.

Die musikalischen Beiträge finden im Wechselspiel mit Impulsvorträgen, Lesungen und Gesprächsrunden statt. Eine Lesung von Verena Altenberger aus dem Essay A Room of One’s Own von Virginia Woolf, eine Lecture Performance von Elisabeth von Samsonow, eine biologische Perspektive auf Rhythmen, Freiräume und Kreativität der Naturwissenschafterin Kristin Tessmar-Raible, sowie ein Impulsvortrag von Hakan Ulus über kreative Räume und Komponieren sind nur einige der Höhepunkte des umfangreichen Programms.

Die von Felicitas Thun-Hohenstein und section.a kuratierten künstlerischen Installationen von Dorit Margreiter und Maja Osojnik mit dem Titel Exposition, wurden in Resonanz zum Ort des Komponierhäuschen Maiernigg entwickelt. Die Präsentation der Interventionen, ein Künstlerinnengespräch und die Uraufführung der stillen Klanginstallation finden im Rahmen des Mahler Forum am 2. Juli 2022 in Kooperation mit dem diesjährigen Schwerpunktjahr für Bildende Kunst CLOSE(D) FUTURE des Landes Kärnten, beim Komponierhäuschen statt und sind bis 30. Oktober als in situ Installation zu sehen, zu begehen und zu erleben.

Moderatorin des zweiten Mahler Forum für Musik und Gesellschaft ist Ö1 Kulturredakteurin Christine Scheucher.

Der Eintritt ist frei.

