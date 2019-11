Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

Procter & Gamble bucht eine gesamte Werbeinsel im Finale des RTL-Spendenmarathons, Erlös geht vollständig an "RTL - Wir helfen Kindern"

Schwalbach (ots)

Zum Finale des RTL-Spendenmarathons am 22. November 2019 belegt Procter & Gamble exklusiv den Werbeblock. Der Erlös der rund 5-minütigen Werbeinsel geht vollständig an "RTL - Wir helfen Kindern".

Im Fokus des Werbeblocks stehen die Marken Ariel, Gillette, Lenor, Pampers, Pantene, Head & Shoulders, Always, blend-a-dent und Oral-B. Optisch wird der gesamte Block durch eine extra gestaltete P&G Integration mit einem sich ständig aktualisierenden Spendenstand hervorgehoben. "Wir setzen unsere starke Stimme in der Werbung mit großer Freude dazu ein, etwas Positives für die Gesellschaft zu erreichen. Engagement für Familien mit Kindern ist für uns bei P&G eine besondere Herzensangelegenheit. Wir freuen uns, mit einigen unserer starken Marken die Stiftung "RTL - Wir helfen Kindern" gezielt und kraftvoll unterstützen zu können", so Susanne Kunz, Media-Verantwortliche bei P&G in der DACH-Region und selbst Mutter von drei Kindern. Durch die exklusive Belegung des Werbeblocks verdoppelt P&G in diesem Jahr sein Engagement für den RTL-Spendenmarathon und damit auch für die Stiftung "RTL - Wir helfen Kindern". "Für mich ist das die schönste Werbeinsel des Jahres. Eine einzigartige Insel der Hilfe. Meinen allerherzlichsten Dank an die langjährigen Freunde der Kinder bei P&G und hier im Hause", so Wolfram Kons, Charity-Gesamtleiter RTL.

P&G unterstützt somit erneut "RTL - Wir helfen Kindern". Mit #FamilienChancen macht sich P&G, unterstützt vom FC Bayern München, bereits seit der letzten Saison für Familien stark und unterstützt u. a. die Arbeit der RTL-Kinderhäuser mit 250.000 Euro. Außerdem stellt P&G ein Team bei der diesjährigen "24h Biathlon Roller Challenge" mit Joey Kelly und spendet dadurch weitere 24.000 Euro. Damit unterstützt P&G mit mehr als 500.000 Euro die Arbeit von "RTL - Wir helfen Kindern" im Jahr 2019.

