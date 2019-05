Comedy Park GmbH

Oli Pocher bildet I-Tüpfelchen beim 1. Comedy Park

"Schlimmer geht's immer" heißt es am 11. August 2019 zum Auftakt des trashigsten Comedy Live Formats aller Zeiten. Denn in der Hainallee, im beschaulichen Weilburg, startet der "Comedy Park". Mit dabei ist das Beste, was die Comedy Szene zu bieten hat.

Von Tom Gerhardt, der in seiner Paraderolle als Hausmeister Krause durch das Programm führt, über Dennis aus Hürth, Matze Knop, Erkan & Stefan, Nicole Jäger und Thorsten Bär sind vom Altmeister der Satire bis hin zum Newcomer des Jahres die größten Namen der Szene vertreten. Im Wechsel bringen die Protagonisten die Lachmuskeln der Zuschauer an den Rand eines Muskelfaserrisses. Denn der Comedy Park lebt von der Vielfalt und ist nicht vergleichbar mit einem Soloprogramm.

"Aber all das ist uns noch nicht genug! Deshalb haben wir Oli Pocher bei seinen Tanzproben gestört und Ihn kurzerhand für den 11.08. als I-Tüpfelchen des Wahnsinns dazugebucht," erklärt Ikke Hüftgold, selbst satirische Abrissbirne des Partyschlagers und geistiger Befruchter des Comedy Parks.

Weilburg als Ausgangspunkt für eine deutschlandweite Erfolgsgeschichte

Was im hessischen Weilburg am 11. August mit der großen Premierenfeier beginnt, soll ab 2020 munter durch alle deutschsprachigen Städte ziehen. "Ich freue mich sehr, dass ich ein neues Format mit in die Erfolgsspur führen darf", so Oliver Pocher. Dem schließt sich Tom Gerhardt mit dem Satz "Alles für den Dackel - Alles für den Club... äääääähhhhhh Comedy Park" hocherfreut an und verspricht feuchte Augen, Lachkrämpfe und beste Unterhaltung.

