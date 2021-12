Oberberg Kliniken

Ambulant und teilstationär: Praxis Isartal erweitert Angebot um Tagesklinik unter dem Dach der Oberberg Gruppe

Berlin (ots)

Seit nahezu zehn Jahren führt und leitet Prof. Dr. Frank-Gerald B. Pajonk die Praxis Isartal, 25 Kilometer südwestlich von München gelegen. Jetzt wird seine Privatpraxis unter dem Dach der Oberberg Gruppe, dem größten Qualitätsverbund privater Tages- und Fachkliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland, um eine Tagesklinik erweitert. Das ergänzt für psychisch erkrankte Menschen das Angebot und die Versorgungskette aus einer Hand am Zentrum Isartal und gibt dem multiprofessionellen Team die Möglichkeit, Kenntnisse, Wissen und Erfahrung auch in den teilstationären Klinikbetrieb einzubringen.

"Das Zentrum Isartal bietet umfassende Diagnostik und Therapie auf höchstem Niveau. Das Spektrum spiegelt die Schwerpunkte der Oberberg Gruppe wider und entspricht unserer Philosophie. Die hervorragende patientenorientierte Arbeit von Professor Pajonk und seinem Team hat den Anstoß gegeben, die Praxis in unsere Gruppe zu integrieren", sagt Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Matthias J. Müller, CEO und medizinischer Geschäftsführer der Oberberg Gruppe. Ilmarin B. Schietzel, Geschäftsführer Finanzen, CFO und COO, sieht die Synergien: "Das Zentrum Isartal stärkt unsere Präsenz im Süden des Landes und erweitert die Angebote, die wir bereits mit der Tagesklinik München und weiteren Kliniken in der Region geschaffen haben."

Ausbau des Therapieangebots

Die Praxis Isartal wurde 2012 von Prof. Dr. Frank-Gerald B. Pajonk gegründet und seitdem als Privatpraxis am Kloster Schäftlarn geführt. Sein medizinisch-therapeutisches Team bietet das gesamte Spektrum der Behandlungsmöglichkeiten der Psyche. Sie reichen von verschiedenen, störungsbezogenen Psychotherapieverfahren über übende und körperliche Verfahren bis zur medikamentösen Behandlung, naturheilkundlichen Beratung, Sport- und Bewegung, Persönlichkeitsbildung und Coaching. "Wir freuen uns, dass wir durch den Zusammenschluss mit der Oberberg Gruppe zur Tagesklink werden und so unsere ambulanten Praxisangebote um teilstationäre erweitern können. Wir werden die bisherige Behandlungsphilosophie - professionelle Behandlung auf höchstem Niveau, vielfältige und ganzheitliche Therapieangebote und persönlicher Umgang mit unseren Patientinnen und Patienten - beibehalten", sagt Prof. Dr. Pajonk, der das Zentrum mit Tagesklinik und integrierter Ambulanz gemeinsam mit Herrn Ingo Hoffmann als kaufmännischem Direktor weiter leiten wird. Nach der Einrichtung der Tagesklinik wird sie bis zu 15 teilstationäre Behandlungsplätze bieten. Die Öffnung der Tagesklinik ist zum 01.01.2022 geplant.

