Das Machtspiel des Jahres! "The Power" startet im Herbst 2025 auf Joyn. Kostenlos für alle.

Verstand trifft auf Verrat. Taktik auf Tacheles. List auf Luxus. In der neuen täglichen Joyn-Show "The Power - Wer hat die Macht?" verschmelzen Strategie und Reality zu einem explosiven Machtspiel. Der ProSiebenSat.1-Superstreamer Joyn zeigt die Strategy-Reality-Show im Herbst 2025 fünf Wochen lang montags bis freitags, jeweils in Doppelfolgen.

Wer hat die Macht? Diese Frage gilt es für die prominenten Kandidat:innen bei "The Power" herauszufinden. Jede Woche übernimmt ein geheimer Power Player das Kommando und entscheidet: Wer darf Privilegien genießen? Und wer hat mit Nachteilen zu kämpfen? Der Clou: Die Mitspielerinnen und Mitspieler wissen nicht, wer die Macht hat. Und der Power Player setzt alles daran, unerkannt zu bleiben. Denn am Ende der Woche nominiert er einen Mitspieler, der die Show verlassen muss. Für den Nominierten gibt es nur eine einzige Chance auf Rettung: Enttarnt er die wahre Identität des Power Players, dreht er den Spieß um - und schickt stattdessen den Power Player nach Hause. Wessen Strategie geht auf? Wer verstrickt sich in einem Netz aus Lügen? Wer hält bis zum Finale durch und gewinnt 40.000 Euro?

Joyn-Programmchef Thomas Münzner: "'The Power' ist eine einzigartige Mischung aus Reality und Strategiespiel und damit ein perfektes Match für Joyn. Bei 'The Power' beeinflussen die Entscheidungen eines Einzelnen das Leben aller. Intrigen, psychologisches Kalkül und taktische Meisterzüge entscheiden, wer bleibt und wer fällt. Lügen und Allianzen sind essenzielle Bestandteile des Spiels, so dass die Beziehungen der prominenten Kandidat:innen immer wieder auf die Belastungsprobe gestellt werden."

"The Power" ist ein Lizenzformat der französischen Produktionsfirma Dreamspark und der M6-Produktionstochter Studio 89. Die Redseven Entertainment produziert die Strategy-Reality-Show im Auftrag von Joyn.

"The Power" - im Herbst 2025 kostenlos auf Joyn

Hashtag zur Sendung: #ThePower

Über Joyn Auf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und rund 45.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau" oder "Promi Big Brother", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Paramount und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.

