Joyn

So schön kann Boxen sein: "The Great Fight Night" ruft am 25. November die Content Creatorinnen Tina Neumann und Regina Hixt auf Joyn in den Ring

Bild-Infos

Download

München (ots)

Wer lässt nach verbalen Haken auch seine Fäuste für sich sprechen? Am 25. November 2023 treten die beiden Social Media Stars Tina Neumann (2,8 Mio. Follower*innen auf TikTok) und Regina Hixt (933.000 Follower*innen bei Instagram) bei "The Great Fight Night" (ab 17:30 Uhr live auf Joyn) gegeneinander an. Wer kann den Boxkampf vor den Augen der Zuschauer*innen im PSD Bank Dome in Düsseldorf und der Community vor den Bildschirmen für sich entscheiden? Für wen zahlt sich das harte Training der letzten Monate aus? Gastgeber Trymacs (3,4 Mio. Abonnent*innen auf Twitch) lädt erneut zum spannenden Boxabend: Vor Ort treten insgesamt vierzehn deutsche Creator*innen in sieben Kämpfen gegeneinander an.

Tina Neuman zu ihrer Kontrahentin Regina Hixt: "Dein Nachteil bleibt dein Alter. Du denkst mir fehlen einige Fähigkeiten? Ich werde dir zeigen, wie leicht ich dich im Ring austanzen und fertig machen kann."

Regina Hixt kontert: "Ich mag zwar älter sein, aber das bedeutet nur, dass ich mehr und härter trainiere. Ich scheue mich nicht vor einer Herausforderung. Du kannst dich warm anziehen. Du weißt nicht, worauf du dich einlässt!"

"The Great Fight Night" am 25. November 2023 ab 17:30 Uhr kostenlos und exklusiv im Livestream. Offizielle Tickets für das beliebte Event im PSD Bank Dome in Düsseldorf gibt es bei Ticketmaster.

Bei Fragen zum Live-Event: PEPPERSTARK GmbH, Luana Djuga, Tel.: +49 151 610 31317. luana.djuga@pepperstark.de

Pressekontakt Joyn: Vanessa Frodl, Tel.: +49 175 181 5848, vanessa.frodl@joyn.de

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell