Blaues Auge statt blauer Haken? Joyn schickt Social-Media-Stars in "The Great Fight Night" erneut in den Boxring - Samstag, 25. November 2023 exklusiv und kostenlos auf Joyn

Welcher Fight bringt die Halle zum Beben? Wer geht als Gewinner*in aus dem Ring? Gastgeber Max Stemmler alias Trymacs (3,4 Mio. Abonnent*innen auf Twitch) lädt am 25. November 2023 zum spannenden Live-Event "The Great Fight Night" ein. Vierzehn deutsche Creator*innen treten im PSD Bank Dome in Düsseldorf in sieben Kämpfen gegeneinander an. Kann Nici Stemmler den Titel seines Bruders in der Familie halten? Welche*r Creator*in wird zuerst zu Boden gehen? Für wen hat sich das harte Training ausgezahlt?

Diese Kämpfer*innen wollen im Boxring in Trymacs' Fußstapfen treten:

CrispyRob (2 Mio. Abonnent*innen auf YouTube) vs. Jonas Ems (2,9 Mio. Abonnent*innen auf YouTube)

(2 Mio. Abonnent*innen auf YouTube) vs. (2,9 Mio. Abonnent*innen auf YouTube) Jan Schlappen (214.000 Follower*innen auf Instagram) vs. Chefstrobel (221.000 Abonnent*innen auf YouTube),

(214.000 Follower*innen auf Instagram) vs. (221.000 Abonnent*innen auf YouTube), Regina Hixt (437.000 Abonennt*innen auf YouTube) vs. Tina Neumann (2,8 Mio. Follower*innen auf TikTok),

(437.000 Abonennt*innen auf YouTube) vs. (2,8 Mio. Follower*innen auf TikTok), The Franklin (351.000 Abonnent*innen auf YouTube) vs X

(351.000 Abonnent*innen auf YouTube) vs Anna Gazanis (1,7 Mio. Follower*innen auf TikTok) vs. Kathiyessir (14.500 Follower*innen auf TikTok)

(1,7 Mio. Follower*innen auf TikTok) vs. (14.500 Follower*innen auf TikTok) Varion (1,6 Mio. Abonnent*innen auf YouTube) vs. July Pohl (2,3 Mio. Follower*innen auf TikTok)

(1,6 Mio. Abonnent*innen auf YouTube) vs. (2,3 Mio. Follower*innen auf TikTok) Nici Stemmler (171.000 Abonnent*innen auf YouTube) vs. Noah Zett (355.400 Follower*innen auf TikTok)

Moderiert wird "The Great Fight Night" von Steven Gätjen und Social-Media-Allroundtalent Marc Eggers (568.000 Abonnent*innen auf YouTube) sowie der deutschen Profiboxerin Nina Meinke. Der ehemalige Profiboxer Axel Schulz und Sportjournalist Tobias Drews kommentieren die Kämpfe.

Joyn überträgt "The Great Fight Night" am 25. November 2023 ab 18:00 Uhr kostenlos und exklusiv im Livestream. Ausgerichtet wird das Live-Event im PSD Bank Dome in Düsseldorf. Produziert wird das Format in Zusammenarbeit mit MediaTotal. Offizielle Tickets für die zweite "The Great Fight Night" gibt es bei Ticketmaster.

