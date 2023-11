Joyn

Content Creator steigen in den Ring: "The Great Fight Night" am 25. November 2023 ab 17:30 Uhr live auf Joyn

München (ots)

Spektakuläres Comeback von Chefstrobel! Nach seinem technischen K.o. in der zweiten Runde bei der "The Great Fight Night" im letzten Jahr, wagt sich der beliebte Content Creator (612.273 Abonnent*innen auf Twitch) jetzt erneut in den Ring. Sein Gegner: Jan Schlappen (230.000 Follower*innen auf Instagram). Beide klopfen bereits große Sprüche. Doch wer von ihnen lässt im Ring auch Treffer folgen und geht als Gewinner nach Hause? Gastgeber Trymacs (3,4 Mio. Abonnent*innen auf Twitch) lädt wieder zum spannenden Live-Event "The Great Fight Night" ein - kostenlos und exklusiv am 25. November 2023 ab 17:30 Uhr im Livestream auf Joyn. Vor Ort treten insgesamt vierzehn deutsche Creator*innen in sieben Kämpfen gegeneinander an.

Jan Schlappen zu seinem Gegner Chefstrobel: "Ich bin richtig motiviert und hab total Bock dich ausm Ring zu scheppern. Stell dich schon mal auf eine Niederlage ein."

Chefstrobel erwidert: "Ich bin top vorbereitet auf unseren Fight! Ich hab letztes Jahr Blut geleckt und werde dir im Ring nichts schenken."

"The Great Fight Night" am 25. November 2023 ab 17:30 Uhr kostenlos und exklusiv im Livestream. Offizielle Tickets für das beliebte Event im PSD Bank Dome in Düsseldorf gibt es bei Ticketmaster.

