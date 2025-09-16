PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Medit Link Express für iPad feiert Premiere, während Medit i900 Mobility in den Versand geht

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Medit (www.medit.com), ein weltweit führendes Unternehmen in der digitalen Zahnmedizin, gab heute zwei Meilensteine für die Branche bekannt. Das Unternehmen hat offiziell Medit Link Express auf den Markt gebracht, seine erste iPad-native App für intraorale Scans, die ab sofort im Apple App Store erhältlich ist. Gleichzeitig hat es mit der Auslieferung des Medit i900 Mobility begonnen, das seit dem 1. August vorbestellt werden konnte.

Mit dem Medit i900 Mobility, der jetzt in ausgewählten Regionen ausgeliefert wird, können Zahnärzte und Zahntechniker ein neues Maß an Mobilität beim Scannen erleben. Der i900 Mobility wurde für die heutige klinische Umgebung entwickelt und arbeitet Hand in Hand mit Medit Link Express, um ein kompaktes, intuitives und einfach zu erlernendes digitales Scannen zu ermöglichen, das sich von der ersten Anwendung an ganz selbstverständlich anfühlt.

Eine neue Art von Einfachheit mit Medit Link Express

Medit Link Express ist die erste vollständig für das iPad entwickelte App von Medit. Sie verwandelt das intraorale Scannen in eine leichtere, schnellere und intuitivere Erfahrung, die sich ganz natürlich in den Klinikalltag einfügt. Zahnmediziner können direkt von einem iPad aus scannen und Daten weitergeben, ohne einen Desktop-Computer zu benötigen. Dies reduziert die Vorbereitungszeit und eröffnet mehr Freiheit.

Highlights von Medit Link Express:

  • Speziell für iPad: Für Mobilität konzipiert, sodass klinische Anwender sich frei und ungehindert bewegen können
  • Express-Scan-Modus: sofortige Scans ohne Registrierung von Patienteninformationen, wodurch Beratungsgespräche einfacher werden.
  • Behandlungs-Scan-Modus: liefert Scandaten für verschiedene Anwendungen, einschließlich der Herstellung von Prothesen und klinischen Anwendungen
  • Einfache Lernkurve: einfacher, intuitiver Aufbau, den jeder schnell erlernen kann
  • Sofortige Kommunikation mit Patientinnen und Patienten: Scans werden in Echtzeit angezeigt, um Klarheit und Vertrauen zu schaffen
  • Immer auf dem neuesten Stand: automatische Updates und Cloud-Synchronisation stellen sicher, dass die neuesten Tools aktiviert sind
  • Vernetzte Erfahrungen: nahtloses Verschieben von Cases zwischen iPad und Desktop
  • Gemeinsam bessere Ergebnisse erzielen: Fallerstellung und Zusammenarbeit mit Partnern direkt in der App möglich

Mit dem Medit Link Express und dem Medit i900 Mobility können Zahnärztinnen und Zahnärzte und ihre Teams jetzt mit einer noch nie dagewesenen Freiheit arbeiten und ihren Patientinnen und Patienten ein kompakteres, intuitiveres und angenehmeres Erlebnis bieten als je zuvor.

Gleichzeitig liefert Medit weiterhin Innovationen, die die digitale Zahnmedizin nahtloser machen. Durch ständige Software- und Firmware-Updates verbessert das Unternehmen kontinuierlich die Scangeschwindigkeit, die Benutzerfreundlichkeit und die Kompatibilität seiner Lösungen. Die neueste Medit Link-Software ermöglicht eine vollständige Integration mit dem neuen i900M-Scanner und verbessert gleichzeitig die Klarheit beim Scannen von Metallen, so dass die Ärzte genauere Ergebnisse und eine noch reibungslosere Erfahrung erhalten.

Die Produktverfügbarkeit, der Status der behördlichen Zulassung und der Zeitplan für die Freigabe können je nach Land variieren. Für genaue und aktuelle Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Vertriebspartner vor Ort.

Weitere Informationen über Medit Link Express und Medit i900 Mobility finden Sie auf www.medit.com.

Informationen zu Medit

Medit ist ein weltweiter Anbieter von 3D-Intraoralscannern sowie Lösungen für die digitale Zahnmedizin, die auf einer firmeneigenen Technologie basieren. Das Unternehmen ermöglicht die Zusammenarbeit zwischen Zahnarztpraxen und Laboren durch innovative Hard- und Software. Medit hat seit 2000 seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea, und verfügt über eine starke globale Präsenz durch seine Niederlassungen in Nord- und Südamerika sowie Europa und durch ein Vertriebsnetz, das über 100 Länder umfasst.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2772754/image.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1798058/Logo_MEDIT_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/medit-link-express-fur-ipad-feiert-premiere-wahrend-medit-i900-mobility-in-den-versand-geht-302557790.html

Pressekontakt:

Hyeju Heather Son,
hyeju.son@medit.com

Original-Content von: Medit, übermittelt durch news aktuell

