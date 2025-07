Sky Deutschland

Trailer von Sky Original Doku "Tradition & Träume: Die 2. Bundesliga 2024/2025" veröffentlicht - ab 8. August bei Sky und WOW

Unterföhring (ots)

Trailer hier auf YouTube ansehen und hier downloaden

Zweiteilige Sky Original Dokumentation "Tradition & Träume: Die 2. Bundesliga 2024/2025" startet am 8. August um 21:00 Uhr auf Sky Documentaries, beide Teile auch sofort mit Sky und WOW abrufbar

Gemeinsam mit den Sky Experten Simon Terodde, Torsten Mattuschka und Sören Gonther geht die Doku der Frage nach, warum die 2. Bundesliga in der letzten Saison so beliebt war

Mit dem 1. FC Köln, Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Magdeburg stehen drei große Traditionsvereine im Mittelpunkt

Bilder hier herunterladen

Unterföhring, 31. Juli 2025 - Heute wurde der Trailer der zweiteiligen Sky Original Dokumentation "Tradition & Träume: Die 2. Bundesliga 2024/2025" veröffentlicht. Sie erzählt die Geschichten der spektakulären letzten Saison der 2. Bundesliga mit Fokus auf den 1. FC Köln, Fortuna Düsseldorf und den 1. FC Magdeburg aus überraschenden Perspektiven und lässt viele Beteiligte wie Spieler und Trainer zu Wort kommen. Beide Teile der Doku sind ab dem 8. August um 21:00 Uhr auf Sky Documentaries zu sehen und zusätzlich auf Sky und WOW auf Abruf verfügbar.

Trailer hier auf YouTube anschauen und hier downloaden.

Bilder hier herunterladen.

Über "Tradition & Träume": Die 2. Bundesliga 2024/2025"

Mit dem 1. FC Köln, Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Magdeburg stehen drei große Traditionsvereine im Mittelpunkt der Dokumentation. Diese Clubs sind mit sehr unterschiedlichen Erwartungen in die Saison gegangen: In Köln trifft Aufstiegseuphorie auf die nüchterne Realität einer Transfersperre - mit einer eingeschworenen Mannschaft, die trotz Rückschlägen den Glauben an das große Ziel nicht verliert. In Düsseldorf müssen sich Mannschaft und Umfeld nach der bitteren Relegation der Vorsaison für den Neuangriff aufraffen. Und in Magdeburg beweisen die Verantwortlichen um Sportchef Otmar Schork, dass Klubs trotz kleinerem Budget mit akribischer Arbeit und mutigem Fußball Großes erreichen können. "Tradition & Träume: Die 2. Bundesliga 2024/2025" zeigt nicht nur die Bilder der Saison, sondern erzählt Geschichten: von Leidenschaft, Rückschlägen, Hoffnung und Triumphen. Mit der Kamera ganz nah dran, mit bewegenden Stimmen, überraschenden Perspektiven und Momenten für die Ewigkeit.

Begleitet wurden Verantwortliche, Trainer und Spieler hautnah - im Trainingsalltag, bei Auswärtsfahrten, in emotionalen Kabinenmomenten und in ganz persönlichen Augenblicken abseits des Rasens. So sind die Kameras hautnah dabei, wenn FC-Kapitän Timo Hübers mit dem Fahrrad durch Köln fährt, Klaus Allofs auf dem Rheinturm Düsseldorf über seine Heimat spricht oder FCM-Torwart Dominik Reimann die bittere 0:5-Pleite gegen seine Heimatstadt Münster verarbeitet.

Exklusive Interviews mit Protagonisten der Vereine

Bei den exklusiven Einblicken hinter die Kulissen nehmen spannende Charaktere die Zuschauer*innen mit in ihre Gefühlswelt und ordnen die Geschehnisse ein. Aus Köln sind Sportdirektor Thomas Kessler und Kapitän Timo Hübers mit dabei. In Düsseldorf begleitete die Doku den Sportvorstand und Lenker Klaus Allofs sowie Teammanager Sascha Rösler, der sich bei einigen Spielen sogar auf der Bank verkabeln ließ, und in Magdeburg erleben die Zuschauer*innen den damaligen Chef-Trainer Christian Titz, Kapitän Dominik Reimann und Sportchef Otmar Schork ganz persönlich.

Weitere Stimmen in der Sky Original Doku sind Zweitliga-Rekordtrainer Friedhelm Funkel, der im Saisonfinale auf den Trainerstuhl des 1. FC Köln wechselt und vom Experten zum gefeierten Hauptakteur wird, und Rekordspieler Willi Landgraf. Außerdem schildern die Sky Zweitliga-Experten Simon Terodde, seines Zeichens Rekordtorschütze der Liga, Torsten Mattuschka und Sören Gonther ihre persönlichen Erfahrungen der vergangenen Saison und liefern so eine weitere spannende Perspektive.

Das Sky Original "Tradition & Träume" ist eine Produktion von mach2media für Sky Deutschland. Für Regie und Buch ist Christoph Küppers verantwortlich, als Co-Autor fungierte Martin Schultheiß. Executive Producer bei Sky ist Nico Gammella.

Alle 306 Spiele der 2. Bundesliga können bis 2029 live auf Sky verfolgt werden. Ob im Einzelspiel oder in der Konferenz, bei Sky Sport erleben Fans alle Entscheidungen, Emotionen und Tore.

