Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG

Von Expansion bis Nachhaltigkeit: Unternehmen der Schwarz Gruppe auf der Expo Real 2024

Bild-Infos

Download

Neckarsulm (ots)

Zukunftsweisende Konzepte und Standorte für Expansion im Fokus

Nachhaltigkeitszertifizierungen für Lidl in Deutschland und PreZero

Unternehmen der Schwarz Gruppe als attraktive Arbeitgeber für alle Karriere-Level

Flexible Filialkonzepte, Expansionsflächen und Dienstleistungen: Auf der Expo Real 2024 erhalten Besucher vom 7. bis 9. Oktober 2024 (Halle C2, Stand 440) Einblicke in die vielfältigen Angebote und Kooperationsmöglichkeiten mit den Unternehmen der Schwarz Gruppe. Auf dem Career Day (Stand 4) präsentiert sich Schwarz Immobilien Service gemeinsam mit den weiteren Unternehmen der Schwarz Gruppe als Arbeitgeber im Immobilienbereich.

Ganzheitliche Lösungen und Dienstleistungen für die Immobilienbranche

Die Unternehmen der Schwarz Gruppe gehören zu einer der weltweit führenden Handelsgruppen und zählen zu den größten Immobilieneigentümern Deutschlands. Die Handelsunternehmen der Schwarz Gruppe, Lidl und Kaufland, spielen daher eine wichtige Rolle als Bauherren, Käufer und Mieter von Expansionsflächen. Auf Europas führender Immobilienmesse präsentieren sie ihre vielfältigen Lösungen zur Nahversorgung, die sich optimal an die Bedürfnisse der Kunden und die Gegebenheiten vor Ort anpassen. Lidl veranschaulicht außerdem, wie die Handelsgruppe als sicherer und verlässlicher Partner, egal ob Bauherr, Käufer oder Mieter, auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten fungiert. Als solcher sucht der Lebensmitteleinzelhändler den Dialog mit Projektentwicklern und Investoren. Kaufland ist ebenfalls sowohl Bauherr als auch Mieter und verfügt als Betreiber von Fachmarktzentren oder Shoppingcentern zudem über ein breites Know-how im Bereich Centermanagement. Auf der Expo Real thematisiert Kaufland darüber hinaus, wie das Unternehmen in der Zukunft dazu beitragen kann, Standorte wie Einkaufszentren zu beleben.

Nachhaltigkeit steht beim Bau von neuen Rechenzentren für Schwarz Digits im Mittelpunkt. Durch die Erschließung zusätzlicher Standorte trägt die IT- und Digitalsparte dem steigenden Umfang des Leistungsportfolios und der wachsenden Kundenzahl für ihre digitalen Services Rechnung.

Die Schwarz Produktion gibt Einblicke in die Optimierung von bestehenden und die Errichtung neuer Produktionsstätten zur Herstellung von Eigenmarkenprodukten für die Handelsparten der Schwarz Gruppe. Bei der Entwicklung ihrer Werke setzt die Schwarz Produktion auf nachhaltiges Bauen und energieeffiziente Prozesse. Wirksame Wärmedämmung, moderne Umluftsysteme, Wärmerückgewinnung aus Druckluft sowie die Nutzung von zertifiziertem Baumaterial sind dafür Beleg. Auch die eigene Erzeugung erneuerbarer Energien beispielsweise durch großflächige Photovoltaikanlagen auf den Werksdächern und die Digitalisierung der Produktionsprozesse prägen die Immobilienprojekte der Schwarz Produktion.

Darüber hinaus werden auch Vertreter von PreZero, dem Umweltdienstleister der Schwarz Gruppe, vor Ort sein und das umfassende Portfolio an Entsorgungs- und Recyclinglösungen für die Immobilienwirtschaft vorstellen.

Spannende Panel-Diskussionen, zertifizierte Nachhaltigkeit bei Lidl und PreZero

Am Stand der Unternehmen der Schwarz Gruppe erwarten die Gäste spannende Panel-Diskussionen zu verschiedenen Themen wie innovative Immobilienlösungen, Krisensicherheit und Erfolgsfaktoren für Großflächen.

Im Anschluss feiern Lidl und PreZero ihre Erfolge auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit: Auf der Expo Real werden gleich zwei wegweisende Zertifizierungen verliehen. Lidl nimmt die DGNB-Platin-Zertifizierung für die innovative Holzbaufiliale in Wangen entgegen. PreZero erhält für die Zertifizierung seines Abfall- und Wertstoffmanagements nach DIN Spec 91436 für sein Headquarter in Heilbronn den Reifegrad "Gold" und begibt sich damit sehr erfolgreich auf die "Road to Zero Waste".

Die Unternehmen gehen gemeinsam noch einen Schritt weiter in Richtung Nachhaltigkeit: Sie arbeiten intensiv an der Zertifizierung der Lidl-Filialen in Deutschland nach DIN Spec 91436. Auch hier setzen die beiden Unternehmen wichtige Impulse für die "Road to Zero Waste", indem sie durch die Zertifizierung nachweisen, dass sie Abfall reduzieren, Ressourcen klug nutzen und Kreisläufe schließen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die Unternehmen der Schwarz Gruppe auf dem Weg zu einer abfallfreien Zukunft. Ziel ist es, im Jahr 2027 die Zertifizierung der aktuell 3.250 Filialen und 39 Verwaltungs- und Warenverteilzentren von Lidl in Deutschland abgeschlossen zu haben.

Unternehmen der Schwarz Gruppe: Attraktive Arbeitgeber für Immobilien-Profis

Alle Unternehmen der Schwarz Gruppe sind mit ihren vielfältigen Aufgabengebieten attraktive Arbeitgeber für Immobilien-Profis. Schwarz Immobilien Service ist als Immobilien-Dienstleister für die Unternehmen der Schwarz Gruppe ein starker Partner für die Entwicklung und Umsetzung von zukunftsweisenden Mixed-Use-Filialimmobilien und modernen Bürostandorten. Von der ersten Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe deckt Schwarz Immobilien Service das gesamte Leistungsspektrum ab. Auch der reibungslose Betrieb der Gebäude liegt in den Händen des Unternehmens.

Dieser ganzheitliche Ansatz bietet vielfältige und spannende Karrieremöglichkeiten für engagierte Talente, die die Zukunft der Immobilienbranche aktiv mitgestalten möchten - und das auf allen Karriere-Leveln, vom Berufseinsteiger bis zur erfahrenen Führungskraft.

Besuchen Sie die Unternehmen Schwarz Gruppe auf der Expo Real 2024 an Stand C2.440 sowie Stand 4 auf der Karrieremesse und erfahren Sie mehr über die vielfältigen Leistungen und Karrieremöglichkeiten.

Über die Schwarz Gruppe

Die Schwarz Gruppe ist eine international führende Handelsgruppe mit rund 13.900 Filialen und 575.000 Mitarbeitern in 32 Ländern. Im Geschäftsjahr 2023 erwirtschafteten die Unternehmen der Schwarz Gruppe einen Gesamtumsatz von 167,2 Milliarden Euro. Mit ihrem einzigartigen Ökosystem decken sie den gesamten Wertschöpfungskreis ab: Von der Produktion über den Handel bis hin zu Recycling und Digitalisierung. Sie schaffen Lösungen, die das Leben von Milliarden Menschen heute und in Zukunft nachhaltiger, gesünder und sicherer machen - sie handeln voraus.

Lidl und Kaufland bilden die Säulen im Lebensmitteleinzelhandel und sind ein fester Bestandteil im Alltag von 7,2 Milliarden Kunden. Viele Eigenmarkenprodukte und nachhaltige Verpackungen in deren Regalen kommen direkt von der Schwarz Produktion. Der Umweltdienstleister PreZero fördert mit seinem Wertstoffmanagement eine funktionierende Kreislaufwirtschaft und investiert so in eine saubere Zukunft. Schwarz Digits bietet als IT- und Digitalsparte überzeugende digitale Produkte und Services an, die den hohen deutschen Datenschutzstandards entsprechen und garantiert so größtmögliche digitale Souveränität. Als partnerschaftliche Dienstleister unterstützen Schwarz Corporate Solutions die Unternehmen der Schwarz Gruppe bei allen Themen über Verwaltung, Personal bis hin zu operativen Tätigkeiten.

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie unter www.gruppe.schwarz.

Das gesamte Messeprogramm am gemeinsamen Messestand der Unternehmen der Schwarz Gruppe finden Sie hier.

Original-Content von: Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell