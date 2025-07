Sky Deutschland

Katharina Kleinfeldt verstärkt das Team von Sky Sport und moderiert ab der neuen Saison den "Flutlicht-Freitag"

Unterföhring (ots)

Die 32-jährige Moderatorin wird im Wechsel mit Britta Hofmann, Mara Mones und Nele Ocik durch das Freitabendspiel der Bundesliga bei Sky Sport führen

Darüber hinaus kommt sie auch als Field-Reporterin in der Bundesliga am Samstagnachmittag sowie als Moderatorin der 2. Bundesliga zum Einsatz

Alle Bundesliga-Übertragungen von Sky Sport über das Internet mit Sky Stream und WOW live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q

Unterföhring, 29. Juli 2025 - Katharina Kleinfeldt verstärkt das Team von Sky Sport. Die 32-jährige Moderatorin wird in den kommenden vier Jahren bei Sky Sport zu sehen sein und ist ab der Saison 2025/26 eines der Gesichter des neuen "Flutlicht-Freitags". Im Wechsel mit Britta Hofmann, Mara Mones und Nele Ocik wird sie das Freitagabend-Spiel der Bundesliga bei Sky Sport moderieren und dann immer ab 19:30 Uhr durch die Auftaktpartie des Bundesliga-Spieltags führen.

Neben ihrer Rolle am Freitagabend wird Katharina Kleinfeldt auch regelmäßig als Field-Reporterin in der Bundesliga am Samstagnachmittag sowie als Moderatorin in der 2. Bundesliga zum Einsatz kommen.

Alexander Rösner, Chefredakteur Sky Sport: "Katharina Kleinfeldt ist eine großartige Verstärkung für unser Bundesliga-Team und passt mit ihrer frischen Art perfekt zu unserer Idee vom Flutlicht-Freitag. Mit ihr und dem gesamten Team werden wir das Freitagabendspiel so präsentieren, wie wir uns die Bundesliga zur besten Sendezeit unter Flutlicht vorstellen - kompetent und unterhaltsam, immer mit dem Spiel im Mittelpunkt."

Katharina Kleinfeldt: "Ich freue mich riesig - auf das großartige Team von Sky Sport mit vielen bekannten Gesichtern, auf die kommenden Jahre und ganz besonders auf den Flutlicht-Freitag. Der Auftakt des Bundesliga-Spieltags zur Primetime am Freitagabend ist etwas ganz Besonderes und für mich als Moderatorin eine fantastische Aufgabe."

Bereits on 2015 bis 2023 war Katharina Kleinfeldt für Sky Sport tätig, zunächst als Volontärin und Redakteurin, später als Moderatorin und Reporterin in verschiedenen Sportarten, Wettbewerben und Formaten.

"Die Saison gehört dir": die Bundesliga und 2. Bundesliga auf Sky Sport

Ab der Saison 2025/26 überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des "Flutlicht-Freitags" präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Bundesliga inklusive des "Topspiel der Woche" am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service "My Matchday" bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit "Match-Alarm" sowie in der Mehrfachbildansicht "Multiview" alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen.

Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.

Alle Informationen zur Bundesliga 2025/26 bei Sky Sport sind auf sky.de abrufbar.

