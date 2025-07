Sky Deutschland

Sky Original Dokumentarfilm "Die Nacht von Paris 2015" (AT) über die Ereignisse im Pariser Stade de France während der Terroranschläge

Zum zehnten Jahrestag: Sky Original Dokumentarfilm über den Anschlag auf das Stade de France, den ersten Tatort der Terroranschläge von Paris im Jahr 2015

Zu Wort kommen Beteiligte wie Oliver Bierhoff, Ilkay Gündogan, Jérôme Boateng, Matthias Ginter, Julian Draxler, François Holland und Thomas de Maizière sowie Zuschauer, Sicherheitskräfte und Journalisten wie Matthias Opdenhövel

Eine Produktion von LEONINE Documentaries im Auftrag von Sky Deutschland

Von den Machern des Sky Originals "Der Anschlag - Angriff auf den BVB"

"Die Nacht von Paris 2015" (AT) ab November exklusiv auf Sky sowie mit dem Streaming-Service WOW

Unterföhring, 23. Juli 2025 - Während des Fußballspiels Frankreich gegen Deutschland nimmt am Abend des 13. November 2015 vor dem Pariser Stade de France eine beispiellose Serie an Terroranschlägen ihren Lauf. Die Sky Original Dokumentation "Die Nacht von Paris 2015" (AT) rekonstruiert die Ereignisse im Stade de France nun, zehn Jahre später, präzise und eindringlich aus vielen Perspektiven und lässt Zeitzeugen ihre ganz persönlichen Geschichten erzählen: Spieler und Verantwortliche der deutschen Nationalmannschaft wie Oliver Bierhoff, Ilkay Gündogan, Julian Draxler und die Partnerinnen der Spieler, Politiker wie den damaligen französischen Staatspräsident François Holland und den deutschen Innenminister Thomas de Maizière, sowie Zuschauer und Journalisten wie Matthias Opdenhövel. Die Sky Original Dokumentation wird im November bei Sky und WOW zu sehen sein.

Über "Die Nacht von Paris 2015" (AT):

Im Zentrum des Films steht die deutsche Nationalmannschaft, deren Spieler anfangs kaum wissen, was sich zeitgleich in der Pariser Innenstadt zuträgt. Etwa Jérôme Boateng, der nach seiner Auswechslung in der Pause allein in der Kabine sitzt und auf dem Smartphone als einer der Ersten mit den Nachrichten der Nacht konfrontiert wird. Während Mitspieler wie Ilkay Gündogan und Matthias Ginter noch ahnungslos auf dem Platz stehen, Teammanager Oliver Bierhoff und die DFB-Sicherheitsexperten aber schon erste Schutzmaßnahmen für die Mannschaft ergreifen. Frankreichs Staatspräsident François Hollande sieht sich zeitgleich mit seinem Sicherheitsteam im Kontrollraum des Stade de France mit der schweren Entscheidung konfrontiert, ob das Stadion evakuiert werden muss. Hunderte Fans flüchten im Sog der anbrechenden Massenpanik nach dem Abpfiff auf den Rasen, um dort Schutz zu suchen. Und Matthias Opdenhövel ringt in all der Ungewissheit damit, die TV-Berichterstattung für Millionen daheim an den Fernsehgeräten aufrechtzuerhalten - ohne zu wissen, wie er sich selbst in Sicherheit bringen kann.

Es ist eine Ausnahmesituation, auf die sich niemand vorbereiten konnte, und die in dem Dokumentarfilm erstmals auch dank KI-Simulationen eindrucksvoll rekonstruiert wird. Die Protagonisten von "Die Nacht von Paris 2015" (AT) schildern so offen wie nie zuvor ihre Ängste und Hoffnungen in den Stunden der Anschläge. Ihre unterschiedlichen Geschichten verweben sich zu einer vielschichtigen Schilderung eines schicksalhaften Abends und tragen zu einer präzisen und eindringlichen Rekonstruktion der Ereignisse im Stade de France bei.

Jochen Köstler, Produzent von LEONINE Documentaries: "Mit 'Die Nacht von Paris 2015' (AT) erzählen wir die Geschichte eines Ortes, der im öffentlichen Bewusstsein oft hinter anderen Tatorten der Pariser Terrornacht am 13. November 2015 zurücktritt: das Stade de France. Dabei war es der erste Anschlagsort - und der letzte Ort, an dem in dieser Nacht Menschen ausharrten. Unser Ziel war es, die damalige Situation anhand der Stimmen von Spielern, Sicherheitskräften, politischen Entscheidern und Angehörigen so greifbar wie möglich zu machen - ohne zu dramatisieren, aber auch ohne zu beschönigen. "Die Nacht von Paris 2015 (AT)" ist ein dokumentarisches Projekt über einen kaum beleuchteten Schauplatz einer historischen Nacht - erzählt mit journalistischer Genauigkeit, cineastischem Anspruch und Respekt vor den Beteiligten.

Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland: "Sky Original Dokumentationen gehören seit fast fünf Jahren zu den erfolgreichsten Titeln unseres Entertainment Portfolios. Sie sind bei unseren Kundinnen und Kunden beliebt und vielfach preisgekrönt. Mit 'Die Nacht von Paris 2015' (AT) präsentieren wir ein weiteres Highlight, mit allen Merkmalen, die ein Sky Original auszeichnen: ein neuer und uniquer Blick auf ein historisches Ereignis, exklusive und namhafte Protagonisten, sowie ein höchster Production Value - sowohl was inhaltlich-journalistische als auch audio-visuelle Qualität betrifft. Wir freuen uns sehr, zum ersten Mal die eindrucksvollen und noch nicht gehörten Geschichten dieser tragischen Nacht im Stade de France vor zehn Jahren in einem bewegenden Dokumentarfilm zu erzählen."

"Die Nacht von Paris 2015" wird von LEONINE Documentaries im Auftrag von Sky Deutschland produziert. Produzent für LEONINE Documentaries ist Jochen Köstler; Regie führte Christian Twente, Autor ist Markus Brauckmann, Executive Producer sind für LEONINE Documentaries Janek Romero und für Sky Deutschland Nico Gammella. Producerin ist Sarah Böld, Director of Photography ist Martin Christ, Line Producer ist Andreas Tuerpe und Unit Production Manager ist Niko Reich.

