Medit

Bekräftigung der Führungsrolle: Die starke Präsenz von Medit auf der IDS 2025

Köln, Deutschland und Seoul, Südkorea, 31. März 2025 (ots/PRNewswire)

Medit, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Lösungen für die Zahnmedizin, hat auf der Internationalen Dental-Schau (IDS) 2025 mit der Vorstellung seiner neuesten Innovationen im Bereich des intraoralen Scannens und umfassender digitaler Arbeitsabläufe einen bedeutenden Eindruck hinterlassen. Neben der Einführung neuer Produkte und Lösungen begeisterte Medit die Teilnehmer mit interaktiven Veranstaltungen und Fachvorträgen und festigte damit seine Rolle als Brancheninnovator.

Neue Produkteinführungen auf der IDS 2025

Medit i 900 classic: Der jüngste Zuwachs in der Reihe der Intraoralscanner von Medit i 900 Family bietet eine Hochgeschwindigkeitsleistung und hervorragende Bildqualität.

900 classic: Der jüngste Zuwachs in der Reihe der Intraoralscanner von Medit 900 Family bietet eine Hochgeschwindigkeitsleistung und hervorragende Bildqualität. Medit SmartX: Eine Scanlösung der nächsten Generation, die den All-on-X-Workflow mit verbesserter Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit optimiert.

Einführung in die fortschrittlichen digitalen Lösungen von Medit

Chairside-Lösung: Vom Scannen bis zur Erstellung von Restaurationen ermöglicht die Chairside-Lösung von Medit einen nahtlosen Arbeitsablauf für die Restauration in der Zahnarztpraxis. Es optimiert die Effizienz für eine Zahnbehandlung noch am selben Tag.

Kieferorthopädische Lösung: Ein kompletter digitaler Arbeitsablauf, der auf kieferorthopädische Fachleute zugeschnitten ist und sowohl die Behandlungsplanung als auch die Patientenkommunikation verbessert.

Implantatlösung (Medit SmartX): Eine spezielle All-on-X-Workflow-Lösung, die zur Vereinfachung von Vollbogenrestaurationen entwickelt wurde.

KI-Diagnostik und Beratung: Diese Integration, die durch die jüngste Partnerschaft von Medit mit Pearl ermöglicht wurde, bringt KI-gesteuerte Diagnosetools und Möglichkeiten zur Patientenberatung auf die Medit Link-Plattform.

Spannende Veranstaltungen & Fachvorträge

Das Scanning Game-Event von Medit zog große Aufmerksamkeit auf sich und ermöglichte es den Teilnehmern, die schnelle und intuitive Scantechnologie von Medit in einer interaktiven Challenge zu erleben. Darüber hinaus hielten 11 Experten für digitale Zahnmedizin täglich Power Lectures, in denen sie ihr Fachwissen und praktische Anwendungen der Medit-Software vorstellten. Diese Vorträge boten wertvolle Einblicke in die sich entwickelnde Landschaft der digitalen Zahnmedizin und trugen dazu bei, dass die IDS für die Besucher noch interessanter wurde.

„Medit hat es sich schon immer zur Aufgabe gemacht, die digitale Zahnmedizin zu vereinfachen und gleichzeitig leistungsstarke, benutzerfreundliche Lösungen anzubieten. Außerdem waren die begeisterte Teilnahme und die Freude, die unsere Besucher mit uns teilten, eine große Quelle der Motivation für alle bei Medit", sagte Han Ryu, CEO von Medit.

Die Präsenz von Medit auf der IDS 2025 bestätigte seine Position als führendes Unternehmen in der digitalen Zahnmedizin und brachte die Branche mit intelligenten, zugänglichen und innovativen Lösungen voran.

Weitere Informationen über die neuesten Innovationen von Medit finden Sie auf der offiziellen WebsiteMedit.

Informationen zu Medit

Medit ist ein weltweiter Anbieter von 3D-Intraoralscannern und einer All-in-One-Plattform für die digitale Zahnmedizin, die auf einer eigenen patentierten Spitzentechnologie basiert. Das Unternehmen entwickelt außerdem innovative Software für die digitale Zahnmedizin, die die Zusammenarbeit zwischen Zahnkliniken und Labors unterstützt.

Medit hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea, und verfügt seit seiner Gründung im Jahr 2000 über Vertretungen in Nord-, Mittel- und Südamerika und Europa sowie ein weltweites Netz von Vertriebshändlern in über 100 Ländern.

Weitere Informationen zu den Produkten und der Software von Medit finden Sie auf der offiziellen Website.

Für weitere Inhalte besuchen Sie Medit auf YouTube (youtube.com/user/meditcompany) und folgen Sie uns auf Instagram (instagram.com/meditcompany).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2653547/1st_image.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2653550/2nd_image.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2653551/3rd_image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1798058/Logo_MEDIT_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/bekraftigung-der-fuhrungsrolle-die-starke-prasenz-von-medit-auf-der-ids-2025-302415298.html

Original-Content von: Medit, übermittelt durch news aktuell