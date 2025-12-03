Aurelia Stiftung

Bienenbotschafter Thomas Radetzki zählt zu den Top 10 der ESG-Stiftungen

Table.Media würdigt Vorstand der Aurelia Stiftung als prägenden Akteur für Biodiversität und Nachhaltigkeit

Berlin (ots)

Die Redaktion des ESG.Table von Table.Media hat den Vorstand der Aurelia Stiftung, Thomas Radetzki, zu einem der zehn einflussreichsten Akteure der deutschen ESG-Stiftungslandschaft gewählt. Die jährlich veröffentlichte Auswahl "Top 100 - Top of the Table" würdigt Persönlichkeiten, die in Deutschland maßgeblich Verantwortung für nachhaltige Entwicklung übernehmen und den öffentlichen Diskurs prägen.

Die Auszeichnung von Table.Media

ESG steht für Environmental, Social and Governance - die drei grundlegenden Dimensionen, an denen sich heute nachhaltiges Wirtschaften und verantwortungsvolle Politik orientieren. Mit der Platzierung Radetzkis hebt die Redaktion eine Stimme hervor, die ökologische Integrität, wissenschaftliche Evidenz und praktisches Engagement verbindet. Seine Arbeit für Bestäuber, Biodiversität und eine ökologische Agrarproduktion, ebenso wie sein Einsatz für wirksame Regelungen im Pestizid- und Gentechnikrecht, gelten als zentrale Beiträge zur nachhaltigen Transformation.

Der ESG.Table zählt zu den einflussreichsten Themenbriefings im politischen Berlin. Die Professional Briefings von Table.Media werden von Ministerien, Parlamenten, Behörden, NGOs, Verbänden, Thinktanks und Fachleuten aus Wirtschaft und Wissenschaft genutzt. Die Redaktion bewertet für ihre jährliche Auswahl Faktoren wie gesellschaftlichen Einfluss, Gestaltungsbereitschaft, wissenschaftliche Kompetenz, Vernetzung sowie die sichtbare Wirkung in zentralen Nachhaltigkeits- und Transformationsfeldern.

Die politische Relevanz

Für die Aurelia Stiftung ist die Auszeichnung ein deutliches Signal: Sie zeigt, dass der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen - insbesondere der bestäubenden Insekten - zunehmend als eine gesellschaftliche Schlüsselaufgabe wahrgenommen wird und dass die Stiftung mit ihrer Arbeit sichtbar und wirksam im Zentrum der ESG-Debatten verankert ist.

Mit der Nennung unter den Top 10 wird Thomas Radetzkis langjähriges Engagement für eine zukunftsfähige Landwirtschaft und eine biodiversitätsstarke Umwelt eindrucksvoll bestätigt.

Links, Fotomaterial, Zitat, Kurzprofil von Thomas Radetzki finden Sie in der vollständigen Pressemitteilung

Original-Content von: Aurelia Stiftung, übermittelt durch news aktuell