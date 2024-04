Intimissimi

#GNTM-Kandidatin Grace ist Kampagnengesicht von Intimissimi und zu Gast im Münchner Store

Düsseldorf (ots)

Am Samstag, den 20. April 2024 wurde im Münchner Intimissimi Store auf der Kaufinger Straße gefeiert. Anlass war der Launch der neuen "Germany's Next Topmodel" Kampagne mit Kandidatin Grace.

Lingerie Spezialist Intimissimi ist auch in diesem Jahr Sponsor der 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel". Die 24-jährige #GNTM-Kandidatin hatte in Folge 10 der ProSieben-Show die INTIMISSIMI-Jury, bestehend aus Elena Göcke (PR & Communication Manager Calzedonia Group Germany) und Lisa Piontek (Brand Manager Intimissimi Germany) überzeugt. Beim Casting für die neue Lingerie-Kampagne fiel die Wahl der Jury auf Grace, die in Syrien geboren wurde und jetzt in Düsseldorf lebt. Sie ist damit nun neben Stars wie Heidi & Leni Klum oder Jennifer Lopez eins der Kampagnengesichter der Brand INTIMISSIMI - genau wie ihre Vorgängerin Ida Kulis im Vorjahr.

Starfotograf Rowan Papier hat die Fotos der Intimissimi Kampagne mit Grace in Los Angeles geshootet. Zahlreiche Top-Stars wie Irina Shayk, Naomi Campbell oder Stella Maxwell standen bereits vor seiner Kamera. Die Bilder mit Grace sind seit dem 19. April deutschlandweit digital und in allen Intimissimi Stores zu sehen.

Im Münchner Intimissimi Store stellte Grace nun die neue Kampagne vor, unterhielt sich mit Fans, gab gut gelaunt Interviews und stand für Fotos zur Verfügung. Auch ehemalige #GNTM- Kandidatinnen schauten vorbei, um ihr zum Kampagnen-Job zu gratulieren. So waren zum Beispiel auch Somajia und Vivien, die Gewinnerin der letzten Staffel, anwesend - ebenso wie Aldin aus der diesjährigen Staffel.

Neben coolen DJ-Sounds und einer Coffee Bar von Emmi Latte, gab es verschiedene Foto-Spots für alle Selfie-Begeisterten, an denen sich die Highlight-Momente des Tages festhalten ließen. Die Gäste konnten sich außerdem ein "Permanent Bracelet" von OLYMPEÏA anlegen oder an der Lash Bar von Ardell verwöhnen lassen.

Original-Content von: Intimissimi, übermittelt durch news aktuell