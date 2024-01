NORMA

Nüsse, Cranberries und Pinienkerne bei NORMA ab sofort um bis zu 11 Prozent reduziert

Vierte große Preissenkung binnen drei Wochen im Januar 2024

Nürnberg (ots)

NORMA-Nüsse und Kerne gibt's jetzt zu Niedrigpreisen! Ab sofort reduziert der Lebensmittel-Händler viele Nusssorten der Eigenmarken ARDILLA und PFIFF deutlich. Bis zu elf Prozent sparen Kundinnen und Kunden dann beispielsweise auf Pinienkerne, die vielseitig für Kochrezepte oder Salate einsetzbar sind. Statt 2,59 Euro kostet die 50-Gramm-Packung nun nur noch 2,29 Euro - satte 30 Cent Ersparnis. Auch Kalifornische Pistazien, Walnusskerne oder Nussvariationen gibt es jetzt beim Discounter unschlagbar günstig. Cranberries von ARDILLA runden das Angebot ab. Sie kosten 1,99 Euro statt zuvor 2,19 Euro. NORMA reduziert innerhalb der ersten drei Wochen des Jahres bereits zum vierten Mal die Preise. Rund 40 Artikel quer durch das Sortiment sind bereits betroffen und bleiben auch künftig für die Verbraucherinnen und Verbraucher besonders günstig. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): ARDILLA Walnusskerne, 200 g Bislang: 2,59 EUR Jetzt: 2,49 EUR ARDILLA Mandelkerne, 150/175 g Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,89 EUR ARDILLA Nussvariation, 200 g Bislang: 2,89 EUR Jetzt: 2,79 EUR ARDILLA Pistazienkerne, 100 g Bislang: 3,69 EUR Jetzt: 3,49 EUR ARDILLA Premium Nuss Mix, 200 g Bislang: 2,99 EUR Jetzt: 2,89 EUR ARDILLA Pinienkerne, 50 g Bislang: 2,59 EUR Jetzt: 2,29 EUR ARDILLA Cranberries, 200 g Bislang: 2,19 EUR Jetzt: 1,99 EUR PFIFF Kalifornische Pistazien, 250 g Bislang: 3,79 EUR Jetzt: 3,49 EUR PFIFF Cashew- Erdnuss Mix, 200 g Bislang: 2,39 EUR Jetzt: 2,29 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

