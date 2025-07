caresyntax

CARESYNTAX ERNENNT MATT KRUEGER ZUM CHIEF EXECUTIVE OFFICER

San Francisco und Berlin (ots/PRNewswire)

Company President und ehemaliger Chief Customer Officer folgt den Gründern Dennis Kogan und Björn von Siemens

Caresyntax, der weltweit führende Anbieter von intelligenten Lösungen für die Chirurgie, gab heute die Ernennung von Matt Krueger zum Chief Executive Officer bekannt. Krueger folgt auf die Firmengründer Dennis Kogan und Björn von Siemens. Sowohl Kogan als auch von Siemens werden weiterhin im Board of Directors des Unternehmens tätig sein und in leitender Funktion die Kapitalmarkt- und Unternehmensentwicklungsstrategien des Unternehmens unterstützen.

„Matt hat in den letzten zehn Jahren eine zentrale Rolle beim Aufbau von Caresyntax gespielt", so Kogan und von Siemens. „Seine Führungsqualitäten haben unsere globale Expansion vorangetrieben, strategische Partnerschaften vertieft und dazu beigetragen, das Unternehmen zu dem zu machen, was es heute ist. Wir sind zuversichtlich, dass Matt die richtige Führungspersönlichkeit für die nächste Phase ist. Seine profunde Kenntnis unserer Kunden und seine Fähigkeit, komplexe Organisationen zu skalieren, werden für Caresyntax von entscheidender Bedeutung sein, wenn es darum geht, die Chirurgie sicherer, intelligenter und besser vernetzt zu machen."

Als President von Caresyntax leitete Krueger die Expansion des Unternehmens auf über 4.200 Operationssäle weltweit und half bei der Sicherung wichtiger Krankenhaus- und Technologiepartnerschaften. Unter seiner Führung erzielte Caresyntax ein konstantes organisches Umsatzwachstum von über 50 %.

„Caresyntax befindet sich an der Schnittstelle von KI, klinischen Daten und chirurgischer Entscheidungsfindung, und unsere Marktchancen waren noch nie besser", sagt Krueger. „In den kommenden Jahren werden wir unsere globale Expansion fortsetzen, die Integration mit chirurgischen Teams vertiefen und die Bereitstellung von evidenzbasierten Erkenntnissen in der Chirurgie in Echtzeit beschleunigen. Ich fühle mich geehrt durch das Vertrauen, das Dennis, Björn und das Board of Directors in mich gesetzt haben, und ich freue mich darauf, mit einem Weltklasse-Team das nächste Kapitel zu schreiben."

Informationen zu Caresyntax Caresyntax hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Chirurgie intelligenter und sicherer zu machen. Die Software von Caresyntax mit Hauptsitz in San Francisco und Berlin wird weltweit in mehr als 4.200 Operationssälen eingesetzt und unterstützt OP-Teams bei mehr als drei Millionen Eingriffen pro Jahr. Weitere Informationen finden Sie unter Caresyntax.com.

