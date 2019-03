Group IMD / Honeycomb

Group IMD und Honeycomb werden zu Peach

Frankfurt/München (ots)

Group IMD und Honeycomb, die zusammen Marktführer im Bereich der Werbelogistik sind, haben sich zu Peach umfirmiert. Der Neustart reflektiert die verstärkte Ausrichtung des Unternehmens auf Innovationen für digitale Medien und Dienstleister. Dieser schließt an zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung von Technologien für optimierte Workflows in der Videowerbung an. Durch die Anlieferung von Werbespots für jeden Bildschirm, überall und jederzeit, ermöglicht Peach neue Potenziale in der TV- und Digitalwerbung.

Durch automatisierte Abläufe lassen sich Werbespots für TV-Sender, Online-Publisher und Social-Media-Plattformen in Sekunden beschaffen, prüfen, formatieren und versenden. Nutzer können verfolgen, an welche Publisher und Sender ihre Spots übertragen wurden. Das Unternehmen hat Büros in Frankfurt und München. Die DACH-Region unter der Leitung von Ralph Hekmat, Director Business Development Europe, konnte ihren Umsatz seit Bestehen kontinuierlich steigern.

Peach versendet pro Tag mehr als 2.000 Werbespots weltweit. Alle TV-Sender und digitalen Medien haben individuelle, strenge Vorgaben für Werbespots. Peach führt automatisierte Qualitätskontrollen durch und erstellt über 1.000 verschiedenen Anlieferungsformate. So revolutioniert Peach die Workflows der digitalen Videowerbung und spart Zeit, Aufwand und Kosten.

"Wir haben ein globales Technologieunternehmen geschaffen, das effektive Workflows in der TV-Videowerbung ermöglicht", kommentiert CEO Simon Cox. "Mit Experten in allen Teilen der Welt entwickeln wir ausgereifte Technologien, die komplexe Arbeitsabläufe in der digitalen Videowerbung vereinfachen. Wir helfen Kunden, das Potenzial der digitalen Medienlandschaft besser auszuschöpfen. Unsere neue Identität unterstreicht den Fokus auf Innovation in diesem Bereich. Sie ist das nächste logische Kapitel in unserer eigenen Evolution."

"Die zunehmende Fragmentierung der Medien verlangt optimierte und automatisierte Prozesse. Die gewohnt partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden wird mit Peach weiterhin fortgesetzt", ergänzt Ralph Hekmat.

Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern präsent, unterhält weltweit 35 Niederlassungen und betreut über 2.700 Kunden, darunter Unilever, L'Oreal und Universal Pictures. In den letzten zehn Jahren hat Peach international expandiert, sowohl durch organisches Wachstum als auch mit einer Reihe bedeutender Zusammenschlüsse und Übernahmen in Europa, China, Indien, Singapur und Lateinamerika, darunter eBus und Honeycomb.

