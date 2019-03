dynaCERT GmbH

dynaCERT präsentiert saubere Diesel-Technologie auf HANNOVER MESSE

Hannover/Toronto (ots)

Das weltgrößte Branchentreffen der Technologie-Industrie findet im Rahmen der diesjährigen HANNOVER MESSE vom 01. bis 05. April 2019 auf dem Gelände der Deutschen Messe AG in der niedersächsischen Landeshauptstadt statt und erstmalig wird dynaCERT mit dabei sein.

Die HydraGEN[TM] Technologie von dynaCERT optimiert die Verbrennung bei Dieselmotoren und senkt so den Kraftstoffverbrauch um bis zu 19,2% sowie reduziert die Emissionen von NOx um bis zu 88,7% und u.a. Feinstaub um bis zu 55,3%. HydraGEN[TM] verbindet Umweltschutz durch Kostensenkung mit Wirtschaftlichkeit.

Auch für die Politik ist der Einsatz dieser Technologie von großem Interesse, denn sie bietet eine Lösung zur Erreichung der hohen Klimaschutzziele der Europäischen Union. Im österreichischen Bundesland Kärnten findet derzeit in diesem Zusammenhang ein Pilotprojekt statt. Dort werden in den kommenden Tagen landeseigene Lastkraftwagen mit HydraGEN[TM] Modellen ausgestattet und über einen Zeitraum von 12 Wochen auf Emissionen und Kraftstoffverbrauch getestet.

Die kanadische dynaCERT Inc. ist seit 2018 über das Tochterunternehmen dynaCERT GmbH mit einer Niederlassung im Baden-Württembergischen Lahr in Deutschland ansässig. Von dort aus plant das Unternehmen den europäischen Markt zu erschließen und nimmt daher an der weltgrößten Industriemesse teil, um die HydraGEN[TM] Technologie mit ihren Vorteilen dem Publikum vorzustellen.

Enrico Schläpfer, Vice President Global Sales von dynaCERT Inc.: "Es ist uns eine Ehre und große Freude, dass wir, als internationales Wachstumsunternehmen, auf dem Gemeinschaftsstand von hannoverimpuls (Halle 16, Stand H03) als Aussteller vertreten sein dürfen."

Über dynaCERT Inc., www.dynaCERT.com

dynaCERT Inc. produziert, vertreibt und installiert Carbon Emission Reduction Technology für den Einsatz mit Verbrennungsmotoren. Als Teil der wachsenden globalen Wasserstoffwirtschaft erzeugt unsere zum Patent angemeldete Technologie durch Elektrolyse bedarfsgerecht Wasserstoff und Sauerstoff. Die Gase werden durch den Lufteinlass zugeführt, um die Verbrennung zu verbessern, was in niedrigere Kohlenstoffemission und größerer Kraftstoffeffizienz resultiert. Unsere Technologie unterstützt alle Arten und Größen von Dieselmotoren in Straßenfahrzeugen, Kühl-Aufliegern, Off-road-Anlagen, Generatoren, Bergbau- und Forstmaschinen, Schiffen und Lokomotiven.

Pressekontakt:

Weitere Informationen:

Enrico Schläpfer

dynaCERT Inc.

101-501 Alliance Avenue

Toronto, Ontario M6N 2J1

+1 (416) 766-9691 x 609

eschlaepfer@dynacert.com



Pressekontakt:

Wolfgang Klatzer

dynaCERT GmbH

PR & Marketing Europa

+43 676 84129113‬

wklatzer@dynacert.com

Original-Content von: dynaCERT GmbH, übermittelt durch news aktuell