Mainz (ots) -

Woche 46/18 Dienstag, 13.11. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 7.50 planet e.: Hagel, Fluten, Wirbelwinde - Wetterchaos in Deutschland Deutschland 2016 8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.20 Überführt - der Bankräuber Siegfried Massat mit Joe Bausch 9.05 Ermittler! DNA lügt nicht Deutschland 2018 9.35 Mördern auf der Spur Wenn Frauen morden Deutschland 2016 10.05 Mördern auf der Spur Hartnäckige Kommissare Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 17.20 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Ägyptens verlorene Prinzessin Großbritannien 2018 18.05 Schätze des alten Ägypten Nofretete und die Goldmaske des Tutanchamun ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Deutschlands Supergrabungen (2) Deutschland 2012 22.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Karte der Wikinger Großbritannien 2012 23.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Im Zeichen der Sphinx Großbritannien 2012 23.55 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Mythos El Dorado Großbritannien 2012 0.40 heute journal 1.05 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Ägyptens Tiere der Unterwelt Großbritannien 2018 1.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Ägyptens verlorene Prinzessin Großbritannien 2018 2.35 Terra X Das Jahrhundertwrack - Sensationsfund in der Ostsee Deutschland 2015 3.20 Terra X Geisterschiff im Wattenmeer Deutschland 2012 4.05 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Der geheimnisvolle Pharao Großbritannien 2018 4.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die verlorenen Schätze Ninives Großbritannien 2018 Woche 47/18 Montag, 19.11. Bitte Programmänderungen beachten: 7.15 Leschs Kosmos Die neue Revolution - Die Welt von morgen Deutschland 2017 "ZDF-History: Roms Rache - Die Schlacht im Harz" entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen ) Mittwoch, 21.11. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten: 17.15 Leschs Kosmos Mit Vollgas in die Zukunft: Die neue Mobilität Deutschland 2017 "Leschs Kosmos: Die zweite Schöpfung - Der neue Mensch" entfällt 17.45 Leschs Kosmos Tschernobyl: Lehren aus dem Super-Gau? Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 18.15 Uhr wie vorgesehen ) Donnerstag, 22.11. Bitte Programmänderungen beachten: 22.30 Auf Verbrecherjagd - Der Fall April Jones Großbritannien 2015 "Auf Verbrecherjagd - Streit unter Geschwistern" entfällt ( weiterer Ablauf ab 23.15 Uhr wie vorgesehen ) Freitag, 23.11. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 16.30 Die Pioniere Amerikas Kampf um den Strom USA 2013 "Die Pioniere Amerikas: Macht des Kapitals" entfällt 17.15 Die Pioniere Amerikas Geld macht Politik USA 2013 18.00 Die Pioniere Amerikas Zeitenwende USA 2013 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell