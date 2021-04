Pflegekräfte von TransCare unterstützen Patienten bei Rehabilitation

TransCare Service GmbH

Eine Rehabilitation soll helfen, durch die Folgen einer Erkrankung im Alltag möglichst wenig beeinträchtigt zu werden und eine Behinderung oder Pflegebedürftigkeit abzuwenden. Es gibt verschiedenen Arten einer Rehabilitation: Eine Frührehabilitation wird vor allem in der Neurologie und der Geriatrie bereits im Krankenhaus durchgeführt. Die Anschlussrehabilitation findet im Anschluss an die Akutbehandlung im Krankenhaus statt. Bei der stationären Rehabilitation befindet sich der Patient in einer Rehabilitationsklinik. Diese Form der Rehabilitation wird meist bei chronischen Erkrankungen durchgeführt. In vielen Fällen erfolgt eine Rehabilitation ambulant: Der Patient sucht die Rehaeinrichtung nur für die Behandlungen auf und wird Zuhause durch Pflegekräfte, Angehörige sowie geeignete Rehatechnik unterstützt.

Das Ziel einer Rehabilitation ist die Wiederherstellung der dauerhaften Gesundheit. Zudem sollen die Patienten gefördert werden, ihren Alltag trotz der vorliegenden Erkrankungen so selbstständig wie möglich zu bewältigen. Nach einer klinischen Behandlung hilft die Rehabilitation, um sowohl die durch die Krankheit entwickelten Symptome als auch Folgeschäden oder Nebenwirkungen der Therapien zu behandeln.

Die Rehabilitation gilt als Pflichtleistung der Krankenkassen. Zuständige Kostenträger sind in der Regel die Gesetzliche Krankenversicherung, die Gesetzliche Rentenversicherung oder die Private Krankenversicherung. Wurde eine Reha abgeschlossen, darf erst nach Ablauf von vier Jahren eine neue Rehabilitation beantragt werden - es sei denn, es liegen dringende medizinische Gründe für eine frühere Reha vor.

So läuft eine medizinische Rehabilitation ab

Eine medizinische Rehabilitation wird verordnet, wenn eine körperliche oder seelische Erkrankung mit dem Potential dauerhafter Einschränkungen, eine chronische Krankheit oder belastende Umwelteinflüsse vorliegen, die zu dauerhaften Erkrankungen beisteuern. Zu den häufigsten Erkrankungen, die eine Rehabilitation erfordern, gehören Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen, Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems, psychische Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen sowie Krebserkrankungen.

Nach Beantragung und Genehmigung erfolgt die medizinische Rehabilitation in der Regel im Anschluss an den Klinikaufenthalt und umfasst alle Leistungen, die eine Pflegebedürftigkeit abwenden, mindern oder ausgleichen sowie eine Verschlimmerung verhindern bzw. ihre Folgen mildern. Patienten können durch gezielte Rehabilitation ihre Leistungsfähigkeit zurückgewinnen und wieder besser im Alltagsleben zurechtkommen. Dazu wird der Patient ganzheitlich betreut und versorgt - das heißt, dass in den Reha-Kliniken Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen der Gesundheit und Medizin in interdisziplinären Teams zusammenarbeiten. Verschiedene Programme und Maßnahmen sollen den physischen oder psychischen Gesundheitsschaden mildern oder ganz beheben. Eine ambulante Rehabilitation dauert üblicherweise maximal 10 Behandlungstage, eine stationäre Reha drei Wochen.

Unterstützung der Maßnahmen durch Rehatechnik

In der medizinischen Rehabilitation werden zum Beispiel physikalische Therapie, Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie eingesetzt. Zudem kommen medizinische Hilfsmittel der Rehatechnik wie Rollstühle, Pflegebetten, Gehilfen oder Toilettenaufsitze zum Einsatz. Die Mitarbeiter der TransCare Service GmbH unterstützen die Patienten im Rahmen der medizinischen Rehabilitation nicht nur bei der Auswahl der geeigneten Produkte und Hilfsmittel und bei den Genehmigungs- und Abrechnungsformalitäten mit der Krankenkasse. Sie leiten auch an und beraten bei der Durchführung der optimalen Versorgung und im Umgang mit den Hilfsmitteln.

Über die TransCare Service GmbH

Die TransCare Service GmbH ist ein überregionales Homecare-Unternehmen, das Patienten im ambulanten Bereich mit medizinischen Hilfsmitteln ausstattet. In enger Zusammenarbeit mit Krankenhäusern, Ärzten und Krankenkassen ermöglicht TransCare eine umfassende Komplettversorgung in verschiedenen Therapiefeldern. Als Bindeglied zwischen medizinischen Einrichtungen und Patienten erleichtert TransCare die Zusammenarbeit im Behandlungsprozess und sorgt damit nicht nur beim Patienten für Sicherheit und Vertrauen.

