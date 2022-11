Alloheim Senioren-Residenzen SE

Traumfahrräder für alle: Pflegeheimbetreiber erfüllt Mitarbeiter-Wünsche

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Gesund, umweltfreundlich und kostengünstig: So können die über 20.000 Mitarbeiter der Alloheim Senioren-Residenzen künftig beruflich wie privat unterwegs sein. Denn der bundesweit zweitgrößte private Pflegeheimbetreiber ermöglicht all seinen festangestellten Mitarbeitern, sich ein Dienstfahrrad auszusuchen - egal, ob klassisches Fahrrad, Mountain-Bike. Lastenfahrrad oder E-Bike. Die Mitarbeiter profitieren dabei von der für sie vorteilhaften Finanzierung des Fahrrads über eine Entgeltumwandlung. So lassen sich selbst Traumfahrräder für einen monatlich überschaubaren Betrag nutzen.

Das neue Angebot zur gesunden und nachhaltigen Fortbewegung trifft den Nerv der Alloheim-Mitarbeiter: "Das Interesse ist riesig. Viele Mitarbeitende waren so begeistert, dass sie bereits direkt nach der Einführung ihr neues Fahrrad bestellt haben", berichtet Tobias Dämlow, Chief Digital Officer und Projektverantwortlicher. Mittlerweile ist das Angebot in allen rund 250 Standorte ausgerollt. "Uns ist als Arbeitgeber wichtig, unseren Mitarbeitern regelmäßig attraktive Zusatzangebote zu machen. Wenn die dann noch Gesundheit und Fitness fördern sowie die Umwelt entlasten - umso besser." Alloheim bietet darüber hinaus weitere Zusatzleistungen wie betriebliche Krankenversicherung, Altersvorsorge und Absicherung gegen Berufsunfähigkeit sowie steuerfreie Vergütungsbausteine wie die Alloheim-Karte.

Ihr neues Dienstfahrrad können sich die Alloheim Mitarbeiter bei einem von über 6.000 Fachhändlern in Deutschland (stationär und online) aussuchen bzw. individuell konfigurieren. Neben entsprechendem Zubehör gehört auch noch ein Rundum-Schutz mit Versicherungen und Services zum Angebot. Finanziert werden die monatlichen Leasingraten für das Fahrrad über eine Entgeltumwandlung im Rahmen der monatlichen Gehaltsabrechnung, was zu einer deutlichen Kostenreduzierung für die Mitarbeiter führt. Ein qualitativ hochwertiges E-Bike beispielsweise ist oft eine Investition von mehreren tausend Euro, die sich nicht jeder erlauben kann oder will. Für die Mitarbeiter von Alloheim lässt sich auch ein solches Traumfahrrad nun für einen überschaubaren monatlichen Betrag nutzen. Möglich macht dies eine Kooperation mit dem bayerischen Mobilitätsunternehmen "Deutsche Dienstrad". Auf deren Plattform können sich die Fahrradfans ihr Traumrad zusammenstellen und über einen lokalen Händler liefern lassen.

Über Alloheim:

Alloheim hat nahezu 50 Jahre Erfahrung in der Betreuung und Pflege von pflegebedürftigen Menschen und zählt zu den Pionieren im deutschen Pflegemarkt. Neben der stationären und mobilen Pflege sowie dem betreuten Wohnen hat Alloheim umfassende Angebote in der Spezialpflege entwickelt. Dazu gehören: Demenzpflege, stationäre Junge Pflege, Pflege von Wachkoma-Patienten und Sozialpsychiatrische Pflege. Mit mehr als 240 stationären Pflegeeinrichtungen, über 90 Einrichtungen für Betreutes Wohnen sowie 25 Ambulanten Diensten gehört Alloheim zu den führenden Pflege-Anbietern in Deutschland. Insgesamt bietet das Unternehmen rund 27.000 Betten in stationären Einrichtungen und im Betreuten Wohnen. Alloheim beschäftigt rund 22.000 Mitarbeiter und bildet derzeit über 1.500 Auszubildende aus. Weitere Informationen zu Alloheim finden Sie unter www.alloheim.de

Über Deutsche Dienstrad:

Deutsche Dienstrad verbindet Arbeitgebende, Arbeitnehmende und Fachhändler*innen mit einer einzigartigen volldigitalen Infrastruktur, über die Dienstfahrräder bestellt, geleast und verwaltet werden können. Das hochdigitalisierte Familienunternehmen mit 100 Jahren Geschichte vereint Tradition und Erfahrung mit moderner Arbeitsweise und dem Antrieb, die Mobilitätswende nachhaltig zu gestalten. Unter der Führung von Christina Diem-Puello und Maximilian Diem, die das Unternehmen 2020 gründeten und seitdem leiten, ist die Deutsche Dienstrad so zu DEM Marktplatz im Dienstrad-Leasing gewachsen. Die Mission: Einen für jede*n Arbeitnehmende*n erschwinglichen und einfachen Zugang zur klimaneutralen Mobilität in Deutschland. Mit dem Dienstradshop MobilityHub bietet Deutsche Dienstrad als Branchenvorreiter via Click & Lease exklusiv alle verfügbaren Diensträder zur Direktbestellung an. Der Nutzer profitiert von einer riesigen Auswahl an verfügbaren Rädern, kann alle Informationen digital in Echtzeit sehen - und das Dienstrad trotzdem beim Fachhändler seines Vertrauens beziehen und an jegliche Wunschadresse anliefern lassen. https://www.deutsche-dienstrad.de

Original-Content von: Alloheim Senioren-Residenzen SE, übermittelt durch news aktuell