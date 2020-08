B2B Insider GmbH

Der September steht im Zeichen von HR-Trends und digitalem Dialog: Premiere für neues HR-Format und virtuelle Messe

Salzburg/Mannheim (ots)

-Die erste HR Online Expo findet vom 15. bis 17. September 2020 statt

HR-Premiere für Deutschland und die DACH-Region: B2B Insider und HRM Research Institute veranstalten im September 2020 gemeinsam die HR Online Expo, auf der sich HR-Dienstleister, Personalverantwortliche und Branchenexperten an drei Tagen direkt austauschen. Die Entscheidung, die HR Online Expo auf einen Septembertermin zu legen, entstand folgerichtig nach intensiven Gesprächen mit Unternehmen und Organisationen aus der Personal-Branche. Da in 2020 verschiedene Messetermine direkt vor Ort verschoben oder abgesagt werden mussten, haben Unternehmen nun die Optionen dieses neue Format der HR Online Expo zu nutzen.

Alexander R. Petsch, HRM Research Institut: "Der Herbst ist ein wichtiger Veranstaltungszeitraum, das Bedürfnis nach Austausch und Strategieanpassung im Laufe des zweiten Halbjahres sowie die Investitionsplanung für das Folgejahr spielen für Unternehmen eine große Rolle. In diesem Jahr wird dies bedingt durch den hohen Digitalisierungsdruck in den HR-Abteilungen, bei gleichzeitiger Absage aller HR-Messen im Jahr 2020 bis November noch wichtiger sein. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit B2B Insider dieses neue Branchenevent starten und so neue Impulse für die HR-Szene setzen."

Hans Diegruber, B2B Insider: "Aus der Erfahrung unserer bisherigen Onlinekonferenzen können wir bei diesem neuen Ansatz einer Online HR-Messe sagen: der Bedarf an direktem Austausch und inhaltlicher Fokussierung seitens der Personalverantwortlichen und der Dienstleister ist sehr groß. Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit dem HRM Research Institut einen hervorragenden Partner für die virtuelle Messe gefunden haben und im DACH-Raum eine HR-Premiere realisieren. DerOnline Event-Mix bietet Live-Streams zu Firmen und HR-Dienstleistern, virtuelle Meetingräume, einspannendes Vortragsprogramm sowie zahlreiche Möglichkeiten sich mit der HR-Community auszutauschen."

Details unter: https://hr-online-expo.com/

Schon jetzt kann sich die Teilnehmerliste und die Partnervielfalt der HR Online Expo sehen lassen, Mitte August wird das Programm bekanntgegeben, bis zu diesem Zeitpunkt können sich Unternehmen und Partner inhaltlich orientieren, neue Marketingansätze realisieren und ihre Profile mit Live URL, Vorträgen sowie Best Practices gemeinsam mit dem Organisationsteam planen. Die fünf Themenstreams, welche an allen drei Tagen laufen, beinhalten relevante HR-Themen. Das Programm der Expo setzt sich aus Keynotes, Podiumsdiskussionen und Best-Practice-Vorträgen zusammen. Für die Keynote-Bühne sind nationale und internationale Größen der HR-Szene eingeplant.

Dialog zwischen Aussteller und Fachbesuchern

Bei der HR Online Expo setzen die Veranstalter gezielt auf das Netzwerken und Präsentationen der Dienstleister. Die virtuelle Interaktion und innovative technische Dialogformen ermöglichen ein erfolgreiches Messe-Erlebnis für Aussteller und Besucher. Die Aussteller vereinbaren im Vorfeld Gesprächstermine mit ihren potenziellen Kunden, genauso wie bei der klassischen Messe. Mit dem Link zu ihrem Profil können sie so gezielt die Besucher einladen, sich zu Eins-zu-eins Video-Gesprächen zu treffen und bewerben über ihre etablierten Kommunikationskanäle die Messepräsenz mit ihrem Unternehmensprofil oder Vortrag. Zudem haben alle Aussteller die Möglichkeit, einen inhaltlichen Vortrags-Slot zusammen mit einem Kunden zu gestalten.

Überblick über die HR Online Expo 2020

Die Fokusthemenbetreffen die Bereiche HR-Software, HR Services & Innovation, Recruiting & Employer Branding, Learning & Development sowie Corporate Health.

Anmeldung und Kontakt für Aussteller zum B2B Insider und HRM Team unter: www.hr-online-expo.com

Zu den Hintergründen und zum neuen HR-Konzept im Interview.

DIE VERANSTALTER

Über HRM Research Institut:

Das HRM Research Institute GmbH, veranstaltet zielgruppenspezifische HR-Fachveranstaltungen wie die HR Expofestivals TALENTpro und L&Dpro. Das Institut wurde 2007 von Alexander R. Petsch gegründet und zählt zu den wichtigsten Netzwerken der HR-Branche in der DACH-Region. Seit 2007 werden Veranstaltungen und Produkte zu den relevanten HR-Themen wie Personalmanagement, Recruiting, Corporate Learning, Personalentwicklung und Personal-Recht konzipiert und realisiert. Mit dem Online-Fachportal HRM.de/at/ch bietet das Institut B2B-Kommunikation als Branchentreffpunkt für HR-Verantwortliche, bildet Recruiter mit dem Digital-Recruiter.com aus und betreibt spezialisierte Fach- und Jobportale wie HR-jobs.de. Infos: www.hrmri.org

Über B2B-Insider

Die B2B Insider GmbH verfügt über zehn Jahre Erfahrungswissen in IT, HR und B2B Marketing. Die Unternehmensgruppe rund um die B2B Insider GmbH wurde 2009 gegründet und adressiert mit ihrem Know-how und der Expertise für HR, Training und Weiterbildung, MarCom/Sales und B2B Themen sowie Online Marketing die gesamte DACH-Region.

Unter der Marke B2B Insider werden zahlreiche Wissens- und Internetplattformen betrieben, darunter unter anderem personal-wissen.de und personalmanagement.info. Seit 2018 organisiert B2B Insider erfolgreiche Digitalformate und Online-Konferenzen. Das Unternehmen agiert als professionelles Netzwerk für Unternehmen und Manager, die Ihre Vertriebs- und Marketingaktivitäten bezüglich neuer Content Formate, Vermarktungsansätze und Retargetingmodelle auf den neuesten Stand bringen möchten und liefert Entscheidern aktuelle Trendanalysen und Kennzahlen.

Alle Marken und Plattformen, Infos unter www.b2b-insider.com.

