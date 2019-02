B2B Insider GmbH

HR 2019 - Relevante Trends, hochwertige Themen - Thementag HR Österreich

Salzburg/Berlin (ots)

- Last Call for Speakerslots: Die Online Fokus Konferenz HR 2019 steht in den Startlöchern

Es geht in die finale Runde zur Online Fokus Konferenz HR 2019. Unter dem Motto 5 Tage - 5 Themen stellen sich Experten aus Unternehmen, Wissenschaft und Lehre der Frage, wie sich die großen Herausforderungen der HR-Arbeit in den kommenden Jahren meistern lassen. Die Online Fokus Konferenz HR 2019 widmet sich vom 25. bis 29. März 2019 wieder den wichtigsten Brennpunkten der Human Resources. Ob Fallbeispiel, Dialog oder Expertenkommentar: die Teilnehmer werden in verschiedenen Online-Formaten zum jeweiligen Tagesschwerpunkt umfassend informiert und der direkte Austausch gibt die Möglichkeit zu netzwerken und drängende Fragen sofort zu klären. Tagesaktuell bedeutet auch, dass noch aktuellste Trends in das Programm aufgenommen werden können. Bis zum 28. Februar können sich Referenten für den Block Learning/E-Learning/Weiterbildung und HR Software sowie für den Thementag Österreich bewerben. Wer hier keinen Platz mehr bekommt, hat die Möglichkeit bei der Herbstkonferenz dabei zu sein. Im Herbst wird es zudem einen Thementag HR Schweiz geben

Überblick über die Frühjahrs Online Fokus Konferenz HR 2019

Seit der ersten Online HR Konferenz im April 2019 wird das Format aufgrund des positiven Feedbacks und der großen Nachfrage stetig weiterentwickelt. In diesem Jahr wurden sowohl die Konferenztage auf fünf erweitert also auch Länderthementage ins Konzept mit eingebunden. Die Auswahl der Fachreferenten erfolgt nach hohen Qualitätsmaßstäben und orientiert sich am Nutzwert für die Teilnehmer aus Personalmanagement, Training, Geschäftsführung, Weiterbildung und Teamleitung. Teilnehmer der Konferenz sind Personaler, HR Manager, Führungskräfte aus dem Management sowie Teamleiter und Stabsstellen, die sich mit neuen Strategien für ihr Unternehmen und Ihre Belegschaften auseinandersetzen

Veranstalter der Online Fokus Konferenz HR 2019 ist die B2B Insider GmbH, die über zehn Jahre Erfahrungswissen in IT, HR und B2B Marketing verfügt. Alle Marken und Plattformen unter www.b2b-insider.com.

Die Schwerpunktthemen der Frühjahrswoche an den fünf Konferenztagen sind wie folgt aufgeteilt: 25.03.2019 Recruiting 26.03.2019 Learning/E-Learning/Weiterbildung 27.03.2019 HR Software 28.03.2019 New Work / Zukunft HR 29.03.2019 HR - Österreich

An allen Tagen werden zudem relevante Pilotmodelle und neueste Studien aus Wissenschaft und Praxis vorgestellt.

Das gesamte Programm und Anmeldeformalitäten sind unter dem Link: www.online-fokus-konferenz.com zusammengefasst.

Unternehmensprofil - Über B2B-Insider Die Unternehmensgruppe rund um die B2B Insider GmbH wurde 2009 gegründet und adressiert mit ihrem Know-how und der Expertise für HR, Training und Weiterbildung, MarCom/Sales und B2B Themen sowie Online Marketing die gesamte DACH-Region.

Unter der Marke B2B Insider werden zahlreiche Wissens- und Internetplattformen betrieben, darunter unter anderem www.personal-wissen.de, www.personalmanagement.info. Seit 2018 organisiert B2B Insider auch die HR Online-Fokus-Konferenz. Das Unternehmen agiert zudem als professionelles Netzwerk für Unternehmen, die ihre Vertriebs- und Marketingaktivitäten bezüglich neuer Content Formate, Vermarktungsansätze und Retargetingmodelle auf den neuesten Stand bringen möchten und liefert Entscheidern aktuelle Trendanalysen und Kennzahlen.

Infos: www.b2b-insider.com

