Bertelsmann SE & Co. KGaA

Bertelsmann startet Bewerbungsphase für digitale Stipendien-Initiative mit Udacity

Bild-Infos

Download

Gütersloh (ots)

- Über drei Jahre rund 50.000 Udacity-Stipendien für Online-Kurse in den Bereichen Cloud, Data und Künstliche Intelligenz ausgeschrieben - Erste Bewerbungsphase für 15.000 Tech-Stipendien bis zum 6. November 2019

Bertelsmann macht sich für den Erwerb von Technologiekompetenzen stark: Ab sofort sind Interessierte weltweit aufgerufen, sich um eines von 15.000 Stipendien für einen dreieinhalbmonatigen Online-Kurs in den Bereichen Cloud, Data oder Künstliche Intelligenz bei Udacity zu bewerben. Die erfolgreichsten Absolventen erhalten ein weiteres Stipendium für eines von drei Udacity Nanodegree-Programmen der digitalen Weiterbildungsplattform.

Die Stipendien sind der erste Teil einer global angelegten Initiative des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzerns. Bertelsmann wird in den kommenden drei Jahren für einen mittleren einstelligen Millionenbetrag rund 50.000 Tech-Stipendien in den Bereichen Cloud, Data und Künstliche Intelligenz finanzieren. Das Angebot zielt darauf ab, Beschäftigten die notwendigen Digitalkenntnisse für den Arbeitsmarkt der Zukunft zu vermitteln.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: "Bertelsmann hat den Anspruch, das technologisch führende Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen zu werden. Besonders intensiv beschäftigen wir uns mit Chancen in den Feldern Cloud, Data und Künstliche Intelligenz. Wir erachten es dabei als unsere Verantwortung, so viele Menschen wie möglich zu befähigen, in der digitalen Welt erfolgreich zu sein und die Politik in diesem Bestreben zu unterstützen. Die vergangenen Weiterbildungsinitiativen, die wir in Kooperation mit Udacity und Google durchgeführt haben, sind auf immenses Interesse gestoßen, darum vergeben wir in den kommenden drei Jahren mit rund 50.000 Stipendien so viele wie noch nie."

In den vergangenen Jahren hatte Bertelsmann im Rahmen einer Kooperation mit Google bereits mehrere tausend Udacity-Stipendien vergeben. Die EU-Kommission zeichnete die gemeinsame Weiterbildungsinitiative mit dem "EU Digital Skills Award" aus.

Udacity - auch bekannt als "Universität des Silicon Valley" - ist eine Lernplattform, die in Zusammenarbeit mit führenden Tech-Unternehmen praxisrelevante Online-Kurse entwickelt. Der Hauptsitz befindet sich in Mountain View, Kalifornien. Bertelsmann ist einer der größten Anteilseigner an dem Unternehmen.

Die Bewerbung für ein Bertelsmann-Stipendium bei Udacity ist ab sofort bis zum 6. November 2019 online unter http://udacity.com/bertelsmann-tech-scholarships möglich. Bewerber müssen sich für einen von drei inhaltlichen Schwerpunkten entscheiden:

- Cloud, d.h. Anwendungen rund um internetbasierte IT-Infrastrukturen - Data, d.h. Anwendungen rund um die Analyse und Interpretation großer Datenmengen - Künstliche Intelligenz, d.h. Anwendungen rund um maschinelles Lernen und intelligente Algorithmen

Die Auswahl der Stipendiaten erfolgt im November 2019, sie beginnen im selben Monat mit dem Challenge-Kurs. Für diesen sollten - je nach individuellen Vorkenntnissen - über dreieinhalb Monate zwischen drei und fünf Wochenstunden eingeplant werden. Die Stipendien richten sich sowohl an Anfänger (grundlegende Computerkenntnisse werden empfohlen) als auch an erfahrene Programmierer.

Die besten Teilnehmer der ersten Phase des Stipendienprogramms erhalten im Anschluss ein weiteres Stipendium für einen vollwertigen Udacity-Nanodegree zum "Cloud DevOps Engineer", "Data Analyst" oder im Bereich "Deep Learning".

"Es gibt nicht genug Beschäftigte, die über Fähigkeiten in den Bereichen Cloud, Data und Künstliche Intelligenz verfügen", sagte Gabriel Dalporto, CEO von Udacity. "Deshalb fühlen sich Bertelsmann und Udacity gemeinsam verpflichtet, neue Talente in diesen spannenden Bereichen auszubilden. Ich bin zuversichtlich, dass sich Lernende mit dem Stipendienprogramm von Bertelsmann neue Kenntnisse aneignen können und sich so für die heute am stärksten nachgefragten Job-Positionen qualifizieren."

Weitere Informationen und Bewerbung: www.udacity.com/bertelsmann-tech-scholarships sowie unter dem Hashtag #50000Chancen.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, der Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit 117.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 17,7 Milliarden Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.

Pressekontakt:

Bertelsmann SE & Co. KGaA

Andreas Grafemeyer

Leiter Medien- und Wirtschaftsinformation

Tel.: +49 5241 80-2466

andreas.grafemeyer@bertelsmann.de

Original-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell