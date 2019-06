Deutscher Fachverband für Kassen- und Abrechnungssystemtechnik (DFKA e.V.)

Hilfe für Unternehmen mit Bargeldkassen

DFKA veröffentlicht Muster-Verfahrensdokumentation zur Kassenführung

Der Deutsche Fachverband für Kassen- und Abrechnungstechnik e.V. (DFKA) hat eine Muster-Verfahrensdokumentation zur ordnungsmäßigen Kassenführung veröffentlicht. Sie wurde im Rahmen der fachlichen Arbeit des Verbandes erstellt und soll kassenführenden Unternehmern als Orientierungshilfe für die Erstellung einer individuellen Verfahrensdokumentation dienen. "Nach der Freigabe der DFKA-Taxonomie-Kassendaten im Februar dieses Jahres ist das ein weiterer wichtiger Meilenstein, um den Unternehmen der bargeldintensiven Branchen ein umfassendes Unterstützungsangebot zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Kassenführung anzubieten.", so der DFKA-Bundesvorsitzende Roland F. Ketel. Mitglieder des DFKA sind Kassenhersteller und Anbieter von Software für Kassen sowie sonstige kaufmännische Aufgaben, wie beispielsweise die Finanzbuchführung. An der Erarbeitung der Taxonomie-Kassendaten und der Muster-Verfahrensdokumentation war auch der steuerberatende und wirtschaftsprüfende Berufsstand beteiligt.

Unternehmen sind laut den Vorgaben der GoBD* verpflichtet, in einer Verfahrensdokumentation die technischen und organisatorischen Prozesse rund um ihre Finanzbuchführung abzubilden. Dazu gehören auch Prozesse in so genannten Vorsystemen wie beispielsweise der Kassenführung. Es muss detailliert beschrieben werden, wie Prozessdaten (hier: Kassendaten), Belege und Dokumente erfasst, empfangen, digitalisiert, verarbeitet, ausgegeben und aufbewahrt werden, ohne dass die digitalen Grundaufzeichnungen einer Veränderung unterliegen. Diese Dokumentation soll es der Finanzverwaltung ermöglichen, die entsprechenden Abläufe in dem einzelnen Unternehmen nachzuvollziehen und zu prüfen. Das vom DFKA erstellte Muster zur Dokumentation der ordnungsmäßigen Kassenführung erleichtert kassenführenden Unternehmern nicht nur die Erstellung der eigenen Dokumentation, sondern auch das rechtlich korrekte Einrichten der eigenen Prozesse rund um die Kassenführung.

Weitere Informationen sowie die Muster-Verfahrensdokumentation zum Download (kostenfrei) gibt es unter https://www.dfka.net/muster-vd-kasse.

Ihre Fragen und Anregungen richten Sie bitte an info@dfka.net .

*Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff

Über den DFKA e. V.

Der Deutsche Fachverband für Kassen- und Abrechnungssystemtechnik im Bargeld- und bargeldlosen Zahlungsverkehr ist der Vertreter für die Fachbranche für Registrier- Kassen und Abrechnungs- wie auch Zahlungssysteme in allen bargeldführenden Bereichen der Wirtschaft. Aufgrund der anwachsenden Probleme vornehmlich im Bargeldverkehr in Gastronomie, Hotellerie und Einzelhandel wurden Kassen- und Abrechnungssysteme immer mehr Mittel zum Zweck der Steuerverkürzung und Quelle von Schwarzgeld. Auf der anderen Seite entwickelte sich eine Wettbewerbsverzerrung und der Verlust von Rechtssicherheit für Steuer-Abrechnungen und Finanzabrechnungen. Deshalb gründete sich im Jahre 2012 der DFKA e.V. mit dem Ziel die Ordnungsmäßigkeit und Steuerehrlichkeit zu verbessern und das Unrechtsbewusstsein in Sachen Steuerhinterziehung wieder zu fördern. Ende des Jahres 2016 wurde das Gesetz zum "Schutz vor Manipulation an digitalen Grundaufzeichnungen" erlassen, welches sich immer noch in der Umsetzungsphase befindet.

