Primark zurück auf Wachstumskurs in Deutschland

Rostock/Essen (ots)

Primark hat heute im Ostsee Park bei Rostock erstmals seit fünf Jahren eine neue Filiale in Deutschland eröffnet. Damit verfügt das Unternehmen in Deutschland über insgesamt 28 Verkaufsstätten. "Der neue Store steht sinnbildlich für den Wendepunkt, den unser Unternehmen erreicht hat. Durch eine strategische Neuausrichtung sind wir wieder näher an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden und im Ergebnis wirtschaftlich erfolgreich", erklärte Sandra Luxem-Bremen, Geschäftsführerin Primark Deutschland und Österreich. Die Geschäftsführerin verwies in einem Mediengespräch anlässlich der Eröffnung in Rostock auf den Konsolidierungsprozess des Unternehmens in den vergangenen Jahren. So hat die Unternehmensleitung in den vergangenen drei Jahren durch Filialschließungen und ein auf kompaktere Verkaufsflächen ausgerichtetes Store-Format die Ertragskraft deutlich gesteigert: "Wir haben uns erfolgreich neu aufgestellt", so Luxem-Bremen. "Das gilt für Sortiment und Kollektion, für die regionale Verteilung innerhalb Deutschlands wie auch die Anpassung an lokale Bedürfnisse". Deutschlandgeschäft wieder profitabel und mit klarem Fokus auf künftiges Wachstum Eine der entscheidenden Kennzahlen für Primark ist die Verkaufsflächenproduktivität. Sie misst, wie effizient unsere Stores arbeiten, indem der Umsatz ins Verhältnis zur Verkaufsfläche gesetzt wird. Im Zuge der Restrukturierung des deutschen Filialnetzes konnte Primark eine deutlich verbesserte Flächenproduktivität und zudem eine höhere Profitabilität erreichen. "Das ist das Resultat unseres konsequenten Transformationsprozesses: strategische regionale Ausdehnung, kleinere Verkaufsflächen, klarerer Sortimentsfokus, stärkere Kundenorientierung und der Mut, neue Wege zu gehen", so Luxem-Bremen. Neben Rostock hat die Unternehmensleitung zwei weitere Eröffnungen im deutschen Markt angekündigt: im Dezember 2025 in Regensburg, sowie zu einem späteren Zeitpunkt in Mülheim-Kärlich bei Koblenz. Insgesamt entstehen durch die drei neuen Standorte rund150 weitere Arbeitsplätze. Die geschätzten Gesamtausgaben (CapEx) für die drei neuendeutschen Stores belaufen sich auf über 12,5 Millionen Euro. Kompakter, fokussierter, näher dran Der neue Store im Ostsee Park in Lambrechtshagen umfasst rund 2.800 Quadratmeter Verkaufsfläche. Das Sortiment: Damen-, Herren- und Kindermode, ergänzt um Accessoires, Beautyprodukte und Reiseartikel. Auch die beliebten hochwertigen Linien "The Edit" für Damen und Herren gehören zum Angebot. Moderne Kassenlösungen - darunter Self-Checkout und barrierefreie Stationen - sowie die Wiederverwendung vorhandener Einrichtungselemente zeigen, wie Primark Kundenerlebnis und Ressourcenschonung zusammenbringt. Der Standort ist im Sinne eines kleineren Store-Formats gestaltet: kompaktere Flächen, übersichtliche Sortimentsführung und moderne Ausstattung sorgen für ein angenehmes, effizientes Einkaufserlebnis. Die kleineren Stores verfügen über ein ebenerdiges Layout, was die Zugänglichkeit verbessert und den Bedarf an Aufzügen, Rolltreppen und Treppenreduziert. Gleichzeitig werden Umkleidekabinen und Kassenbereiche effizienter genutzt. Zudem agiert Primark mit dem kleineren Store-Format wirtschaftlich effizienter. Wachstum mit Augenmaß Mit der Entscheidung für Standorte wie Rostock, Regensburg und Mülheim-Kärlich unterstreicht Primark seinen Anspruch, in Deutschland gezielt und differenziert zuwachsen. Das Unternehmen setzt bewusst auf einen Mix aus Innenstadtlagen und guterreichbaren Standorten im direkten Lebensumfeld der Menschen, immer dort, wo Bedarf und Nachfrage zusammenkommen."Wir glauben an den stationären Handel und an das Potenzial des deutschen Markts", so Luxem-Bremen weiter. "Rostock markiert den Anfang einer neuen Wachstumsphase."

