Drei Jahrzehnte Action

"Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" startet mit neuen Jubiläums-Filmen am 11. März auf RTL+

30 Jahre Vollgas. 30 Jahre Action. 30 Jahre "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei": Seit dem 12. März 1996 steht die Autobahnpolizei rund um Semir Gerkhan (Erdogan Atalay) für spektakuläre Stunts, ikonische Verfolgungsjagden und emotionale Ermittlungen. Kein deutsches Format hat das Action-Genre so nachhaltig geprägt, wie "Cobra 11". Zum großen Jubiläum schreibt die Marke ihre Erfolgsgeschichte im Streaming fort: Zwei neue, hochspannende 90-Minüter feiern am heutigen 11. März auf RTL+ Premiere. Mit "Blutsbande" und "Die Jägerin" erwarten das Publikum zwei packende Filme, die explosive Action, große Emotionen und nervenaufreibende Spannung bis zur letzten Minute vereinen.

Mehr als Autobahn

Auch in den neuen Filmen geht es um weit mehr als spektakuläre Crashs und atemlose Verfolgungsjagden. Die Geschichten rücken Semir und seine Partnerin Vicky Reisinger (Pia Stutzenstein) stärker ins Zentrum - und konfrontieren sie mit Entscheidungen, die alles verändern. Persönliche Konflikte brechen auf, alte Gewissheiten geraten ins Wanken.

In "Blutsbande" trifft es Vicky mitten ins Herz: Der tödlich verletzte Mann an einer Autobahnraststätte ist ihr eigener Vater. Während sie im Gefühlschaos aus Wut, Schuld und Trauer versinkt, führt die Spur zu einem mächtigen Clan - und zu einem Verrat, der alles infrage stellt, was sie über ihre Familie zu wissen glaubte. Der Fall wird zur persönlichen Zerreißprobe und zwingt Vicky, sich ihrer Vergangenheit zu stellen.

In "Die Jägerin" stehen Semir und Vicky plötzlich selbst unter Mordverdacht. Ein manipuliertes Überwachungsvideo scheint ihre Schuld eindeutig zu belegen. Gejagt von internen Ermittlern und verfolgt von der Mafia kämpfen sie nicht nur um ihre Freiheit, sondern um ihre Integrität. Aus Ermittlern werden Gejagte - und aus Routine wird ein Überlebenskampf.

Eine Marke, die mit der Zeit geht

"Alarm für Cobra 11" steht seit drei Jahrzehnten für kompromisslose Action, markante Figuren und Tempo auf der Überholspur - und zugleich für Geschichten über Loyalität, Gerechtigkeit und den Mut, Verantwortung zu übernehmen, selbst wenn der Preis hoch ist. Die neuen Filme führen konsequent fort, wofür die Serie seit jeher steht: Hochgeschwindigkeit trifft auf Emotion, klare Haltung auf maximale Unterhaltung - getragen von Figuren, die für etwas einstehen. So bleibt "Alarm für Cobra 11" auch nach 30 Jahren ein modernes Actionformat mit Haltung, Herz, und Hochgeschwindigkeit.

"Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" ist eine Produktion von Action Concept im Auftrag von RTL Deutschland. Produzenten sind Hermann Joha, Heiko Schmidt und Christopher Sassenrath. Executive Producer ist Nico Grein unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland. Die Drehbücher stammen von Marc Hillefeld, Tarek Roehlinger und Stefan Weidenbacher, sowie Thomas Sieben und Michael Griessler. Regie führten Franco Tozza sowie Friederike Heß.

Zwei neue "Alarm für Cobra 11"-Filme ab dem heutigen 11. März auf RTL+ und Disney+.

