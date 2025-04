RTL+

Die Streaming Highlights im Mai

Alles neu macht der Mai - und RTL+ macht's unterhaltsam! Das Kult-Comeback mit "Manta Manta - Zwoter Teil" gibt Vollgas und das perfekte Warm-up liefert Teil 1 gleich mit. Außerdem wartet ein ganzer Blockbuster-Blumenstrauß mit "San Andreas", "Suicide Squad", "Der geilste Tag", "Wir sind die Millers" und vielen mehr. In der Serienwelt sorgt "Young Sheldon" für kluge Lacher, wer es düster mag, kommt mit "Duster" auf seine Kosten. Reality-Fans bekommen bei "Ex on the Beach" mit Charme, Clash und Cocktails alles, was das Herz begehrt. Mit den Finals der UEFA Europa & Conference League, Formel-1, Premier und der King's League Germany, bringt RTL+ die großen Sport-Highlights auf die Couch.

Filme

1. Mai: "Manta Manta"

1. Mai: "Männerhort"

1. Mai: "100 Dinge"

1. Mai: "Der geilste Tag"

1. Mai: "Der Junge muss an die frische Luft"

1. Mai: "Meg"

1. Mai: "Nightlife"

1. Mai: "Rampage - Big meets Bigger"

1. Mai: "San Andreas"

1. Mai: "SMS für dich"

1. Mai: "Suicide Squad"

1. Mai: "Traumfrauen"

1. Mai: "Wir sind die Millers"

1. Mai: "Wunderschön"

3. Mai: "Sonne und Beton"

31. Mai: "Rehragout-Rendezvous"

31. Mai: "Sauerkrautkoma"

31. Mai: "Schweinskopf al dente"

31. Mai: "Grießnockerlnaffäre"

31. Mai: " Guglhupfgeschwader"

31. Mai: "Kaiserschmarndrama"

31. Mai: "Leberkäsjunkie"

31. Mai: "Dampfnudelblues"

31. Mai: "Winterkartoffelknödel"

31. Mai: "Manta Manta - Zwoter Teil", exklusiv

Reality

5. Mai: RTL+ Original "Ex on the Beach", Staffel 6, 18 Folgen

Serien

1. Mai: "Young Sheldon", alle Staffeln

15. Mai: "Duster", Staffel 1, 8 Folgen, exklusiv

Crime

21. Mai: "Escaping Utopia - Die Sekte des Bösen", 3 Folgen, Deutschlandpremiere, auch bei RTL Crime

Dokumentationen

5. Mai: "Leaving Neverland 2 - Kampf um die Gerechtigkeit"

6. Mai: "Die Abenteuer der Einsiedlerkrebse", Deutschlandpremiere

17. Mai: "Verlorene Welten: Die Nabatäer", 3 Folgen

29. Mai: "Jamie Oliver: Jahreszeiten", 3 Folgen, Deutschlandpremiere, auch bei RTL Living

31. Mai: "Mozarts Schwester", auch bei GEO

Sport

1. Mai: "UEFA Europa League / Conference League: Halbfinale, Hinspiel"

2. Mai: "LIVE: Premier League: Manchester City vs. Wolverhampton Wanderers"

3. Mai: "Formel 1: Qualifying Miami"

3. Mai: "KING'S LEAGUE GERMANY, Matchday 7"

4. Mai: "KING'S LEAGUE GERMANY, Matchday 8"

8. Mai: "UEFA Europa League / Conference League: Halbfinale, Rückspiel"

10. Mai: "LIVE: Premier League: FC Southampton vs. Manchester City"

17. Mai: "LIVE: OKTAGON 71"

21. Mai: "UEFA Europa League: Finale"

28. Mai: "UEFA Conference League: Finale"

Kids

4. Mai: "Willkommen bei den echten Louds", Staffel 1, 20 Folgen, auch bei TOGGO

Mehr Infos zu weiteren Highlight-Formaten im April:

1. Mai: "Manta Manta"

Mit Vollgas ins Chaos: Bertie, der selbstbewusste Provinz-Raser (Til Schweiger) setzt alles aufs Spiel: Auto, Herz und Ehre, um beim entscheidenden Rennen seinen Rivalen auszustechen. Doch das Schicksal hat andere Pläne. Die große Liebe entfernt sich, der beste Freund überrascht mit unerwartetem Ehrgeiz und die Technik versagt im denkbar schlechtesten Moment. Als die Lage aussichtslos scheint, schlägt die Stunde eines unterschätzten Außenseiters - und plötzlich steht alles auf der Kippe. Ein Kultfilm voller Tempo, Testosteron und 80er-Attitüde.

5. Mai: RTL+ Original "Ex on the Beach", Staffel 6, 18 Folgen

Ab dem 5. Mai heißt es: "Ex on the Beach" - Staffel 6! In 18 brandneuen Folgen treffen flirtwillige Singles auf ihre verflossenen Liebschaften, große Gefühle und alte Dramen. Doch wer glaubt, hier das Liebesglück zu finden, hat die Rechnung ohne das "Terror Tablet" gemacht. Denn es entscheidet, wessen Ex als Nächstes in die Villa einzieht. Ob aufgewärmte Liebe oder eiskalte Rache - "Ex on the Beach" sorgt ab dem 5. Mai auf RTL+ wieder für Sommer, Sonne und sehr viel Gefühlschaos... Mehr Infos gibt es hier.

15. Mai: "Duster", Staffel 1, 8 Folgen, exklusiv

1972 im Südwesten der USA: Ein Fluchtwagenfahrer ("Lost" -Star Josh Holloway) arbeitet für ein immer mächtiger werdendes Verbrechersyndikat. Als eine ehrgeizige junge FBI-Agentin (Rachel Hilson) in die Stadt kommt, um die kriminelle Organisation zu Fall zu bringen, wird der Fahrer von ihr als Unterstützung verpflichtet. Das ungleiche Team, aus FBI-Agentin und halsbrecherischem Fahrer muss sich zusammenraufen, um gegen die übermächtigen Feinde vorzugehen. Die Serie wurde von J.J. Abrams und LaToya Morgan kreiert und feiert am 15. Mai exklusiv auf RTL+ Premiere - zeitgleich zum US-Start.

31. Mai: "Manta Manta - Zwoter Teil", exklusiv

Bertie (Til Schweiger) hat schon vor einiger Zeit seine Rennfahrerkarriere an den Nagel gehängt und betreibt mehr schlecht als recht eine Autowerkstatt und eine angeschlossene Kart-Bahn. Als er mit der Tilgung eines Darlehens in Rückstand gerät und die Bank mit Zwangsversteigerung des Grundstückes droht, fasst Bertie einen waghalsigen Plan: Die Siegerprämie beim anstehenden großen 90er-Jahre Rennen auf dem Bilster Berg könnte seine finanziellen Probleme auf einen Schlag lösen. Ein Wettrennen gegen die Zeit beginnt: Einen Monat hat er Zeit, um aus seinem alten Opel ein Geschoss aus alten Manta-Tagen zu machen. Als dann noch Ex-Frau Uschi (Tina Ruland) plötzlich in Berties Leben tritt, mit der Bitte, sich um den gemeinsamen Sohn Daniel (Tim Oliver Schultz) zu kümmern, ist der Chaos-Monat komplett.

31. Mai: "Mozarts Schwester", auch bei GEO

Maria Anna Mozart, die ältere Schwester von Wolfgang Amadeus Mozart, war wie ihr Bruder ein Wunderkind und gab mit diesem gemeinsam Konzerte. Aber als erwachsene Frau konnte sie nicht mehr auftreten, ohne ihren guten Ruf aufs Spiel zu setzen. Dennoch schrieb sie weiter Musik und schickte mindestens eine Komposition an Wolfgang, der sie als "wunderschön" lobte und ihr Mut machte. Was ist mit ihrer Musik passiert?

