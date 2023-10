RTL+

Die Highlights der RTL+ All Inclusive Entertainment App im November

Köln (ots)

Spiel, Pass, Serie! Im November startet das neue sechsteilige Original "Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern", das die persönlichen Herausforderungen zeigt, denen sich die Fußballer Gerd Müller, Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Paul Breitner und Uli Hoeneß im Sport mussten. Auch der passende Podcast erzählt den Weg zum Erfolg der Münchner. Und während es draußen kälter wird, bekommen auf RTL+ liebeshungrige Singles in der fünften Staffel "Bachelor in Paradise" im sonnigen Thailand eine neue Chance auf die große Liebe. Mit Melissa nimmt zum ersten Mal überhaupt eine "Bachelorette" höchstpersönlich teil. Noch mehr prickelnde Flirts und die große Suche nach dem Perfect Match sehen die Streamer:innen in der fünften Staffel "Are You the One". Teil der Hörbuch-Highlights sind u.a. "Abenteuer Ocean Race. Mit meinem Team beim Rennen um die Welt" von Boris Herrmann und der langerwarte Fantasy Roman "Murtagh - Eine dunkle Bedrohung" von "Eragon"-Autor Christopher Paolini.

Die Streaming Highlights im Überblick:

VIDEO HIGHLIGHTS

Reality im November 2023

3. November: "Bachelor in Paradise", Staffel 5, 8 Folgen, (Auch verfügbar: Playlist)

16. November: "Are You The One?", Staffel 5, 21 Folgen, (Auch verfügbar: Playlist)

Eigenproduzierte Fiction im November 2023

18. November: "Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern", Folgen 1-3 - am 22.11. bei RTL, (Auch verfügbar: Podcast)

22. November: "Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern", Folgen 4-6, (Auch verfügbar: Podcast)

Internationale Fiction im November 2023

1. November: "The Gordita Chronicles", Staffel 1, 10 Folgen, exklusiv

15. November: "Walker" - Staffel 2, 20 Folgen, exklusiv

28. November: "Starstruck", Staffel 3, 6 Folgen, exklusiv

30. November: "90210", Staffel 1-3

30. November: "Reign", Staffel 1-4

30. November: "Yellowstone", Staffel 1-3

Dokumentationen im November 2023

10. November: "American Football - Made in Germany", Folge 2

15. November: "Schmerz lass nach - Das Schmerzexperiment mit Sophia Thomalla"

Show im November 2023

1. November: "Helene Fischer 'Weihnachten'"

TV-Highlights im November 2023

13. November: "Bauer sucht Frau", Staffel 19, 12 Folgen, ab 20.11. auch bei RTL

16. November: "GZSZ" in Spielfilmlänge, ab 23.11. auch bei RTL

Sport im November 2023

5. November: "NFL Gameday"

9. November: "UEFA Europa League & Conference League: Matchday 4"

12. November: "NFL Gameday"

17. November: "UEFA European Qualifiers: Polen - Tschechien", auch bei Nitro

18. November: "RTL Fußball: Deutschland - Türkei"

19. November: "NFL Gameday"

20. November: "UEFA European Qualifiers: Ukraine - Italien", auch bei Nitro

23. November: "NFL Gameday"

26. November: "NFL Gameday"

30. November: "UEFA Europa League & Conference League: Matchday 5"

RTL+ Kids im November 2023

1. November: "Silverpoint" - Staffel 1, 10 Folgen

Filme im November 2023

1. November: "Christmas Shopping in London - Liebe ist mehr als ein Geschenk"

1. November: "Drei Weihnachtsmänner und ein Baby"

1. November: "Eine Weihnachtsgeschichte zum Verlieben"

1. November: "Eine königliche Weihnachtsmission"

1. November: "Coming Hone for Christmas - Der Geist der Liebe"

1. November: "Christmas Babysitter - Dad auf Probe"

1. November: "Nur noch Weihnachten im Kopf"

1. November: "Meine Nachbarn, Weihnachten und ich"

1. November: "With Love, Christmas - Nachrichten vom Weihnachtsmann"

19. November: "Ein Schweinchen namens Babe", auch bei RTL

19. November: "Schweinchen Babe in der großen Stadt", auch bei RTL

19. November: "Winter Castle - Romanze im Eishotel", auch bei RTL

19. November: "Winter Castle 2 - Eine winterliche Liebe, auch bei RTL

19. November: "The Winter Palace - Verliebt in einen Prinz", auch bei RTL

25. November: "Mr. Christmas", auch bei RTL

25. November: "Die Winterprinzessin - Eine Liebe im Schnee", auch bei RTL

25. November: "Long Lost Christmas - Wiedersehen zu Weihnachten", auch bei RTL

25. November: "Christmas Town - 14 märchenhafte Weihnachtstage", auch bei RTL

25. November: "Meine zauberhafte Weihnachtsschule", auch bei RTL

26. November: "Weihnachtliche Begegnung - Liebe ist mehr als ein Zufall", auch bei RTL

26. November: "A Royal Christmas on Ice - Auf Schlittschuhen ins Weihnachtsglück", auch bei RTL

26. November: "Coming Home for Christmas - Der Geist der Liebe", auch bei RTL

26. November: "Christmas at the Plaza - Verliebt in New York", auch bei RTL

26. November: "Viel Lärm um Weihnachten", auch bei RTL

MUSIK HIGHLIGHTS

3. November: "Bachelor in Paradise" Playlist

16. November: "Are You The One?" Playlist

PODCAST HIGHLIGHTS

15. November: "Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern. Ein 11-Leben-Spezial", (Auch verfügbar: Serie)

HÖRBUCH HIGHLIGHTS

2. November: Marco Schreyl "Alles gut? Das meiste schon! - Meine Eltern, diese gemeine Krankheit und ich", Lübbe Audio (aus der Partnerschaft mit Deezer)

2. November: Lilly Lucas "A Place to Shine", 4. Band der Cherry Hill-Reihe, Argon Verlag (aus der Partnerschaft mit Deezer)

7. November: Christopher Paolini "Murtagh - Eine dunkle Bedrohung", Fantasy, PRH Verlagsgruppe

10. November: Brandon Sanderson; Steven Michael Bohls "Lux", Science-Fiction, RTL+ Original in Zusammenarbeit mit der PRH Verlagsgruppe (exklusiv auf RTL+ für 2 Monate)

13. November: Ali Hazelwood "Check & Mate - Zug um Zug zur Liebe", Romance (TikTok-Sensation), PRH Verlagsgruppe

15. November: Boris Herrmann; Andreas Wolfers "Abenteuer Ocean Race. Mit meinem Team beim Rennen um die Welt", Sachbuch, PRH Verlagsgruppe

24. November: Patricia Cornwell "Verderben", 8. Band der Kay Scarpetta - Reihe, Thriller, Verlag Audiobuch (aus der Partnerschaft mit Deezer)

29. November: Ayla Dade "Blackwell Palace - Wanting it all", 2. Band der Frozen-Hearts-Reihe, PRH Verlagsgruppe

Weitere Infos zu ausgewählten Highlights im November:

3. November: "Bachelor in Paradise", Staffel 5

"Bachelor in Paradise" startet in eine neue Runde und gibt Singles, die sich im Kampf um die Rosen bereits auskennen, eine neue Chance auf die Liebe. Ehemalige "Bachelor"- und "Bachelorette"-Singles können in paradiesischer Umgebung flirten, was das Zeug hält, wobei Frauen und Männer abwechselnd die Rosen vergeben. Wer bringt die Herzen zum Schmelzen? Und wer muss schon bald aus dem Paradies auschecken? Alle Paradiesbewohner hier in der Pressemappe.

7. November: Hörbuch: Christopher Paolini "Murtagh - Eine dunkle Bedrohung"

Die Welt ist nicht mehr sicher für den Drachenreiter Murtagh und seinen Drachen Dorn. Seit dem Sturz des grausamen Königs Galbatorix müssen Murtagh und sein Drache mit den Konsequenzen leben, die ihre widerwillige Zusammenarbeit mit seinem Schreckensregime nach sich zieht. Im ganzen Land verhasst, leben sie allein im Exil am Rande der Gesellschaft. Doch als Murtagh entdeckt, dass etwas Böses in den Schatten von Alagaësia lauert, beginnt er eine epische Reise in ein zugleich vertrautes und unbekanntes Land.

15. November: Hörbuch: Boris Herrmann "Abenteuer Ocean Race. Mit meinem Team beim Rennen um die Welt"

Das Ocean Race ist der härteste Teamwettbewerb im Segeln: Über sechs Monate auf sieben Etappen führt das Rennen um die ganze Welt, und die längste Etappe umfasst unglaubliche 23.000 Kilometer, von Kapstadt über Kap Hoorn nach Itajaí in Brasilien. Der deutsche Weltklassesegler Boris Herrmann und sein Team Malizia sind mit der neu gebauten Yacht "Seaexplorer" gegen vier andere Teams angetreten: fünf Menschen auf engstem Raum, die sich aufeinander verlassen, jeder Handgriff muss sitzen, bei Sturm wie bei Flaute. Boris Herrmann und Andreas Wolfers erzählen die Geschichte des Ocean Race 2023 aus Sicht des Teams Malizia, und sie schildern eindrücklich die Arbeit und das Zusammenleben an Bord in einer hochspannenden Ausnahmesituation.

15. November: Podcast "Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern. Ein 11-Leben-Spezial" (auch verfügbar: Serie)

Keine Mannschaft hat den deutschen Fußball so sehr revolutioniert wie der FC Bayern und seine legendären Allstars. Der immer lässige Franz Beckenbauer, der tor-manische Gerd Müller, der Revoluzzer Paul Breitner, der Reflex-Magier Sepp Maier und natürlich Uli Hoeneß, der ehrgeizige Stratege. RTL+ erweckt die legendäre Ära des FC Bayern München in der Fiction-Serie "Gute Freunde" im Streaming zum Leben, WakeWord und das Team um "11 Leben: Die Welt des Uli Hoeneß" tun das nicht minder spektakulär im Podcast-Bereich. Host des Podcasts ist Lena Cassel.

18. November: "Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern", je 3 Folgen ab 18. & 22.11. (auch verfügbar: Podcast)

Die 1960er waren eine Zeit des Umbruchs und der Aufbrüche. Sportlich sorgte der Aufstieg des FC Bayern München in die Bundesliga für eine anhaltende Veränderung der Kräfteverhältnisse im Fußball. "Gute Freunde" erzählt diese Geschichte und zeigt das Leben und den Kampf fünf junger Fußballer: Gerd Müller, Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Paul Breitner und Uli Hoeneß. Geblendet von Geld und Ruhm wurde ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt. Nur gemeinsam erreichten sie Unglaubliches.

Neuigkeiten und Informationen im RTL Media Hub

Im Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.

Original-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuell