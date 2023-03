Aimondo

KI-flex der Aimondo AG: Neue Plattform für eCommerce Sortiments- und Unternehmensplanung

Zürich (ots)

Die Aimondo AG, Pionier bei der Verwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) und Schaffung fortschrittlicher Algorithmen im eCommerce, hat die baldige Freigabe von AI-flex, einer starken Funktionsplattform für Hersteller und Händler angekündigt.

Darauf werden die bisher schon automatisierten Preisoptimierungen für den Online-Handel und der Industrie mit frei definierbaren Daten verknüpft. Als Ergebnis werden so aus Massendaten und deren Analyse Produktplanungen oder Simulationen erzeugt. Als "Vorhersagemaschine" produziert AI-flex zuverlässig Prognosen für Umsatzerwartungen, Preiselastizität und auch Rentabilitätsalternativen.

Mit der leistungsfähigen Technologie können sich Hersteller und Händler von Konsumgütern sofort entscheidende Marktvorteile verschaffen. Aimondo-Kunden können beeinflussen, wie sich ihre individuelle Preispolitik auswirkt. Die riesige vorhandene, täglich wachsende Datenmenge ist die Basis. Kundenparameter und die Einbeziehung externer Datenquellen werden zu Steuerungselementen der Optimierung.

AI-flex ermöglicht einen in dieser Form noch nie dagewesenen Vorsprung vor Wettbewerbern. Zusätzliche Informationen, die in der neuen Plattform verarbeitet werden, können Entscheidungen für einzelne Erzeugnisse oder ganze Sortimente verändern. Denn jetzt werden viele erfolgsbestimmende Daten in- und außerhalb eines Unternehmensumfeldes zusätzlich einbezogen und zur Berechnung einer optimalen Wettbewerbsposition verwendet.

Die Software-Ingenieure und -Architekten von AI-flex wissen, wie die Einbeziehung zusätzlicher Parameter dazu führen kann, Alleinstellungsmerkmale gegenüber Wettbewerbern zu modellieren. Bei gleichzeitiger Vorbeugung gegen unerwünschte Nebeneffekte.

Eigens dafür entwickelte Algorithmen bilden die Schlüssel, die den erreichbaren Perfektionsgrad mit jeder Angebotsentscheidung erhöhen. Eine Vervollkommnung des erreichten Reifegrades ist in vielen Bereichen bereits spürbar, sie wird im immer stärker werdenden Online-Handel eine entscheidende Rolle spielen. Das Ergebnis: AI-flex verschafft Wettbewerbsvorteile bei ansonsten gleichen oder vergleichbaren Produkten.

Heinrich Müller, CEO der Aimondo AG ist sicher, wie sich die neuen Module auszahlen: "Der Erfolg unserer Kunden ist unser Instrument, Aimondo größer, international bedeutender und vor allem wertvoller zu machen. Das gibt Kraft zur weiteren Expansion und belohnt unsere frühen Investoren gleichermaßen."

Original-Content von: Aimondo, übermittelt durch news aktuell