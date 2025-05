Anaqua

Anaqua übernimmt RightHub, um globales Wachstum zu beschleunigen

Boston / München (ots)

Die Akquisition unterstreicht Anaquas Engagement bei der Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen für Innovations- und IP-Experten weltweit

Anaqua, ein führender Anbieter von Technologielösungen und Dienstleistungen für Innovation und das Management geistigen Eigentums (IP), gab heute die Akquisition des IP-Management-Software- und Dienstleistungsanbieters RightHub® bekannt. Die Übernahme ist ein weiterer Schritt in Anaquas Strategie, weltweit Lösungen für die Bedürfnisse von Kunden in verschiedenen Segmenten anzubieten. Gleichzeitig stärkt sie die Präsenz des Unternehmens in Großbritannien, Schweden und Dänemark.

Die KI-native Plattform von RightHub, die speziell für die Anforderungen mittelständischer Anwaltskanzleien und Unternehmen entwickelt wurde, bleibt als eigenständige Marke bestehen und ergänzt die bestehenden IP-Management-Softwareplattformen von Anaqua, AQX® und PATTSY WAVE®. Anaqua wird sein vollständiges Angebot an IP-Daten und -Dienstleistungen in RightHub integrieren, um seinen Kunden zusätzliche Vorteile zu bieten. Darüber hinaus setzt Anaqua weiterhin auf gemeinsame Komponenten und Services für all seine Lösungen - mit dem klaren Bekenntnis zur kontinuierlichen Weiterentwicklung jeder IP-Management-Softwareplattform.

"Wir freuen uns sehr, RightHub bei Anaqua willkommen zu heißen. Uns verbindet das starke Engagement, dem IP-Markt erstklassige, softwaregestützte Lösungen zu bieten, die gezielt auf die spezifischen Bedürfnisse von IP-Experten in Unternehmen unterschiedlicher Art und Größe zugeschnitten sind", sagte Justin Crotty, CEO von Anaqua. "RightHub ist eine hervorragende Ergänzung für Anaqua und bringt engagierte IP-Branchenexperten und eine kundenorientierte Philosophie mit, welche die EMEA-Präsenz von Anaqua, insbesondere im Vereinigten Königreich und in Skandinavien, weiter stärken werden."

Toni Nijm, Co-Founder und CEO von RightHub, wird Mitglied des Anaqua Executive Management Teams. Nijm verfügt über eine langjährige Erfolgsbilanz im IP-Bereich - als Patentanwalt sowie Senior Executive in der IP-Lösungsbranche als Chief Product Officer, Chief Technology Officer und Chief Strategy Officer. Außerdem ist er mit iPendo® und nun auch RightHub ein Serienentrepreneur.

Justin Crotty ergänzte: "Ich freue mich sehr, dass Toni Nijm seine umfassende Branchenerfahrung und Expertise künftig als Senior Member unseres Teams bei Anaqua einbringen wird. Davon werden sowohl unsere Mitarbeitenden als auch unsere Kunden erheblich profitieren."

Toni Nijm kommentierte: "IP-Fachleute stehen unter dem ständigen Druck, Wege zu finden, um innovativer und effizienter zu arbeiten. Wir freuen uns darauf, Teil von Anaqua zu werden, um gemeinsam den Bedarf von IP-Experten an intuitiven, flexiblen und kollaborativen Tools auf KI-Basis zu decken - und so die Geschäftsergebnisse unserer Kunden zu verbessern. Unser Team verfolgt Anaqua seit vielen Jahren und freut sich darauf, eine gemeinsame Vision umzusetzen, die darauf abzielt, technologieorientierte Lösungen zu entwickeln, die den sich stetig wandelnden Anforderungen des IP-Marktes gerecht werden."

"RightHub ist die perfekte Ergänzung für Anaqua", sagte Aditya Desaraju, Managing Director von Nordic Capital Advisors. "Gemeinsam werden Anaqua und RightHub das IP-Management weiter transformieren und IP-Kunden weltweit handfeste Vorteile bieten. Der Umfang und die Tiefe der Organisation und ihrer Angebote sind in der Branche unübertroffen."

Über Anaqua

Anaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen und Anwaltskanzleien. Seine IP-Management-Softwareplattformen AQX®, PATTSY WAVE® und RightHub bieten Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die darauf ausgelegt ist, IP-Strategien zu bewerten, IP-Entscheidungen zu ermöglichen und IP-Prozesse zu optimieren - maßgeschneidert auf die Bedürfnisse jedes Segments. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 führenden US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Über zwei Millionen IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsfachangestellte, Administratoren und Innovatoren verwenden die Plattform für ihre Anforderungen im Bereich IP-Management. Die globalen Unternehmensaktivitäten finden im Hauptsitz in Boston statt, mit Niederlassungen in den gesamten USA, Europa, Asien und Australien. Weitere Informationen finden Sie unter anaqua.com oder auf Anaquas LinkedIn.

Über RightHub

RightHub ist ein in Europa ansässiges Unternehmen mit der Mission, die globale Infrastruktur zum Schutz von Innovationen zu verbessern. RightHub verändert die tägliche Arbeit von IP-Experten grundlegend. Anstatt viel Zeit mit wertlosen Verwaltungsaufgaben zu verbringen und zwischen mehreren Anwendungen hin- und herzuwechseln, können sie nun ihre täglichen Arbeitsaufgaben auf einer einzigen Plattform verwalten, die sie mit Partnern auf der ganzen Welt vernetzt ist und relevante Daten und Services in jeden Kontext und jeden Prozess des IP-Lebenszyklus integriert. Die horizontale Plattform von RightHub bietet sowohl IP-Eigentümern als auch IP-Unternehmen eine moderne, transparente Möglichkeit, IP-Software und -Dienstleistungen zu nutzen und abzurechnen. Weitere Informationen finden Sie unter www.righthub.com.

Original-Content von: Anaqua, übermittelt durch news aktuell