Vöslauer bringt zwei Produktneuheiten nach Deutschland

Vöslauer Flavours Ananas: Exotische Verstärkung für die breite Palette an Flavours am deutschen Markt & Vöslauer Balance Juicy Granatapfel-Hibiskus Plus Eisen: Der Eisenlieferant für den Tag

Vöslauer, die Marktführerin am österreichischen Mineralwassermarkt, sorgt für fruchtige Verstärkung in der Getränkewelt und bringt mit Vöslauer Flavours Ananas eine exotische Neuheit auf den deutschen Markt. Damit erweitert Vöslauer das Flavours-Sortiment - und bleibt dabei seiner Linie treu: Pure Erfrischung ganz ohne Kalorien, ohne Zucker, ohne Zuckerersatz und ohne Konservierungsstoffe, doch voller Geschmack. „Der Trend zu bewusstem Konsum und Wohlbefinden wächst stetig. Mit unseren Produktinnovationen sind wir stets am Puls der Zeit“, so Yvonne Haider-Lenz, Leiterin Marketing, Unternehmenskommunikation und Innovation bei Vöslauer. „Mit Vöslauer Flavours Ananas holen wir nicht nur den Sommer ins Glas, sondern öffnen damit eine neue Geschmackswelt innerhalb der erfolgreichen Flavours Range in Deutschland. Und mit Vöslauer Balance Juicy Granatapfel-Hibiskus Plus Eisen bringen wir ein Erfrischungsgetränk in der Near Water-Range mit dem extra Plus an Mehrwert auf den Markt.“

Vöslauer Flavours Ananas - tropischer Genuss für den deutschen Markt

Mit Flavours Ananas bringt Vöslauer einen Hauch von Sommer in die Supermarktregale. Die prickelnde Kombination aus natürlichem Mineralwasser und dem fruchtig-süßen Geschmack von Ananas verspricht pure Erfrischung und Genuss und ist der ideale Begleiter an heißen Sommertagen - ganz ohne Kalorien, ohne Zucker und ohne Zuckerzusatz. Vöslauer Flavours Ananas ist einzeln in der 1l rePET Flasche und im handlichen 6x1l Tray erhältlich.

Vöslauer Balance Juicy Granatapfel-Hibiskus Plus Eisen - Der Eisenlieferant für den Tag

Auch bei den Vöslauer Balance Juicy Plus gibt es eine Neuheit: Vöslauer Balance Juicy Granatapfel-Hibiskus Plus Eisen in der 0,75l rePET Flasche, mit der 56 % des täglichen Eisenbedarfs gedeckt werden kann. Das Plus an Eisen hilft, den Energiestoffwechsel wieder in Schwung zu bringen. Diese Juicy Plus-Sorte überzeugt durch ihre blumig und fruchtig-herb duftende Kombination aus Granatapfel und Hibiskus-Blüten. Vöslauer Balance Juicy Granatapfel-Hibiskus Plus Eisen ist einzeln in der 0,75l rePET Flasche.

Breiteste Palette an Flavours in Deutschland

Die Vöslauer Flavours - prickelndes Vöslauer Mineralwasser mit Geschmack, aber ohne Kalorien - erfreuen sich in Deutschland seit jeher großer Beliebtheit. In diesem Segment bietet Vöslauer mit nun acht unterschiedlichen Sorten (Zitrone, Himbeere, Orange, Schwarze Johannisbeere, Lemongrass, Mango, Holunderblüte und neu: Ananas) die breiteste Palette am Markt an. Außerdem ist Vöslauer Marktführerin im Mineralwasser Plus Segment. (Quelle: Circana, LEH inkl. Discount + GAM + DFH, Mineralwasser Plus Einweg (von Vöslauer definierte Kategorie: Wasser mit Zusatz ohne Zucker und ohne Zuckerersatz), Marktanteil Umsatz, Jahr 2024)

Innovationen als Treiber für den Erfolg

Mit seinen Produktinnovationen löscht Vöslauer den Durst der Zeit. Als Pionier im Bereich Mineralwasser mit Geschmack setzt Vöslauer auf Relevanz durch Innovation. Das Unternehmen entwickelt Produkte, die die Bedürfnisse der deutschen Konsument:innen erfüllen sollen. „Mit unseren innovativen Produktentwicklungen streben wir danach, in Deutschland unverzichtbar zu werden. Unsere Produkte vereinen natürliche Erfrischung, ästhetisches und nachhaltiges Design, hohe Funktionalität und höchste Qualität. In diese Range reihen sich auch die neue exotische Sorte Vöslauer Flavours Ananas und die neue Sorte Vöslauer Granatapfel-Hibiskus Plus Eisen. Beide Produkte einzigartig in ihrer Kombination aus Genuss, Erfrischung und Natürlichkeit“, so Yvonne Haider-Lenz abschließend.

Deutschland als wichtigster Wachstumsmarkt für Vöslauer

Für Vöslauer ist Deutschland der zentrale Fokusmarkt und zugleich der wichtigste Wachstumstreiber. Mit einem Umsatzwachstum von +11,8 % im Jahr 2024 wächst Vöslauer hier deutlich stärker als der Gesamtmarkt (+8,1 %)1. Besonders erfolgreich sind die Vöslauer Flavours sowie gezielte Innovationen wie Vöslauer Junior in der 0,33l-Flasche, mit der Vöslauer 2024 die Marktführerschaft im Kinderwassersegment übernommen hat.2 Diese dynamische Entwicklungen unterstreichen den Erfolgskurs von Vöslauer am deutschen Markt und stärken die Marktposition in Deutschland langfristig.

Über die Vöslauer Mineralwasser GmbH

Die Vöslauer Mineralwasser GmbH, mit Sitz im niederösterreichischen Bad Vöslau, ist mit rund 40 % Marktanteil die klare Nummer eins am österreichischen Mineralwassermarkt; und seit Anfang 2023 neben Mineralwasser auch an der Spitze des Near Water-Segments in Österreich. Die Exportquote beträgt rund 20 %. Ende 2023 wurde die Vöslauer Deutschland GmbH gegründet. Das Familienunternehmen beschäftigt aktuell rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diversität und Inklusion sind fest in den Unternehmenswerten verankert, als familienfreundlicher Betrieb trägt Vöslauer u. a. das staatliche Gütezeichen „berufundfamilie“. Für Vöslauer ist die nachhaltige, ressourcenschonende Produktion eine wichtige unternehmerische Verantwortung. Schon heute bestehen alle Vöslauer PET-Einwegflaschen zu 100 % aus rePET (recycelten Flaschen). Das restliche Sortiment ist Mehrweg, dessen Anteil stetig weiter ausgebaut wird - Ziel ist es, diesen bis 2030 auf 40 % zu verdoppeln. Vöslauer ist das erste Mineralwasserunternehmen, das eine 0,5 l Glas-Mehrwegflasche im Handel und seit April 2022 die bisher einzige PET-Mehrwegflasche in Österreich anbietet. Übrigens, Vöslauer Mehrwegflaschen tragen das Österreichische Umweltzeichen. Alle diese Maßnahmen tragen zur Reduktion der CO2-Emissionen des Unternehmens bei: Verglichen mit 2005 konnte Vöslauer so 50 % seiner CO2-Emissionen aus eigener Kraft reduzieren, bis 2030 sollen, verglichen mit 2019, weitere 28 % CO2 eingespart werden. Nach und nach nachhaltiger eben - das ist das Ziel der Vöslauer Nachhaltigkeitsagenda 2030.

