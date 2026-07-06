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BookBeat gibt sommerliche Hörbuch-Empfehlungen für den Urlaub

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Berlin (ots)

Sommerzeit ist Hörbuch-Zeit. Ob man sich nun mit dem Auto auf eine Urlaubsreise begibt oder im eigenen Garten entspannt - Hörbücher sind immer ein guter Begleiter. Die BookBeat-Redaktion hat für alle Hörbuch-Liebhaber*innen eine Auswahl der schönsten Hörbücher verschiedener Kategorien zusammengestellt.

An jedem Ort, zu jeder Zeit - mit Hörbüchern kann man Literatur auch im Urlaub in den vielfältigsten Situationen genießen, sie können uns den ganzen Tag über bei den unterschiedlichsten Aktivitäten begleiten.

So hat eine Befragung unter BookBeat-Nutzer*innen herausgefunden, dass 46 Prozent der Befragten Hörbücher gerne auf langen Reisen oder Autofahrten hören, 41 Prozent hören zuhause zur Entspannung, 32 Prozent haben ein Hörbuch auf den Ohren, während sie spazieren gehen - alles Beschäftigungen, die speziell in den Sommermonaten einen noch größeren Teil am täglichen Leben ausmachen können.

"Hörbücher sind eine wunderbare Möglichkeit, die freie Zeit mit inspirierenden, spannenden und unterhaltsamen Geschichten zu bereichern. Unser Ziel bei BookBeat ist es, für jeden Geschmack die passenden Geschichten zu finden und Orientierung zu bieten. Dafür arbeitet unser Team täglich eng mit den Hörbuchverlagen zusammen und setzt sich intensiv mit deren Programmen auseinander. So möchten wir unseren Hörerinnen und Hörern dabei helfen, in der großen Vielfalt genau jene Titel zu entdecken, die sie begeistern," erläutert Kathrin Rüstig, Geschäftsführerin der BookBeat GmbH.

Die Buchexpert*innen von BookBeat haben dafür inspirierende Hörbuch-Listen für den Sommer zusammengestellt - von fesselnden Krimis über herzerwärmende Romance bis hin zu epischen Fantasy-Romanen.

"Unsere Sommerlisten in der App versammeln die spannendsten Entdeckungen für jeden Geschmack - von klassischer Beach-Lektüre über Küstenkrimis und Wanderlust bis hin zu Hörbüchern, die von Roadtrips handeln. Alle Empfehlungslisten sind in einem eigenen Sommer-Tab versammelt und machen schon beim Hören Lust auf Urlaub!" ergänzt Kathrin Rüstig.

Ausgewählte Hörempfehlungen der BookBeat-Redaktion für den Sommer:

Spannung:

Romance:

Fantasy:

Romane:

Sachbuch:

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