Streamingservice BookBeat präsentiert die diesjährigen Hörbuch Awards auf der Leipziger Buchmesse

Der Hörbuch-Streamingservice BookBeat überreicht seine jährlichen BookBeat Awards diesmal auf der zentralen Hörbuch-Bühne der Leipziger Buchmesse im März. Die Preise werden in den Kategorien "Hörbuch des Jahres", "Autor*in des Jahres", "Sprecher*in des Jahres" und "Hörbuch-Debüt des Jahres" verliehen.

Die BookBeat Awards basieren auf der Auswertung von Millionen von in Deutschland gehörten Hörbuchstunden. Die nun veröffentlichten Nominierten aller Kategorien repräsentieren dabei die bei BookBeat favorisierten Hörbücher von deutschsprachigen Autor*innen, sowie die beliebtesten deutschsprachigen Autor*innen und Sprecher*innen des letzten Jahres, basierend auf der Popularität und den Nutzerbewertungen. Die Kategorie Hörbuch-Debüt zeichnet ein Werk aus, dessen Autorin oder Autor erstmals im Hörbuch-Format erschienen ist.

"Wir freuen uns sehr, unsere BookBeat Awards jetzt auf der Leipziger Buchmesse zu verleihen und so unseren erfolgreichsten Autor*innen, Sprecher*innen und Verlagen eine große, festliche Bühne bieten zu können. Die Auszeichnungen werden traditionell nicht von einer Jury vergeben, sondern basieren auf dem tatsächlichen Hörverhalten und den Bewertungen unserer Kund*innen bei BookBeat. So spiegeln die Awards also sehr direkt deren Vorlieben und Hörbuch-Lieblinge", erläutert Kathrin Rüstig, Geschäftsführerin der BookBeat GmbH.

Die Preisverleihung an den oder die Gewinner*in in den jeweiligen Kategorien findet am Messesamstag, 21. März 2026, um 13 Uhr auf der Audio-Bühne in Halle 2 der Leipziger Messe statt, präsentiert von Hörbuch-Sprecherin und Moderatorin Henrike Tönnes.

"Wir freuen uns über eine beeindruckende Bandbreite an beliebten deutschsprachigen Autor*innen, fesselnden Hörbüchern und herausragenden Stimmen, die es in die engere Auswahl geschafft haben. Wir drücken allen Nominierten die Daumen und sind schon sehr gespannt auf die Gewinner*innen!" ergänzt Therese Korritter, Book Performance Specialist DACH bei BookBeat.

Die Nominierten für die BookBeat Awards 2026:

Autor*in des Jahres 2026*

Kerstin Gier

Kyra Groh

Laura Kneidl

Lilly Lucas

Susanne Abel

Vera Buck

Hörbuch des Jahres 2026**

Der dunkle Sommer - Vera Buck (Argon)

Du musst meine Hand fester halten, Nr. 104 - Susanne Abel (Hörbuch Hamburg)

Dunkle Momente - Elisa Hoven (Argon)

Henry & Kate (The Darlington, Teil 1) - Laura Kneidl (Lübbe)

"Mama, bitte lern Deutsch" - Unser Eingliederungsversuch in eine geschlossene Gesellschaft - Tahsim Durgun (Argon)

The Pumpkin Spice Latte Disaster - Kyra Groh (Hörbuch Hamburg)

Sprecher*in des Jahres 2026***

Hannah Schepmann

Louis Friedemann Thiele

Nina-Carissima Schönrock

Sarah Dorsel

Vera Teltz

Yesim Meisheit

Hörbuch-Debüt des Jahres 2026****

Ava liebt noch - Vera Zischke (Audio Verlag München)

Das Leben fing im Sommer an - Christoph Kramer (Argon)

Dunkle Momente - Elisa Hoven (Argon)

Im Leben nebenan - Anne Sauer (Hörbuch Hamburg)

Klapper - Kurt Prödel (Hörbuch Hamburg)

"Mama, bitte lern Deutsch" - Unser Eingliederungsversuch in eine geschlossene Gesellschaft - Tahsim Durgun (Argon)

* Autor*in des Jahres berücksichtigt Autor*innen, die in deutscher Sprache schreiben und deren drei zuletzt veröffentlichte Hörbücher, davon mindestens eines in den letzten 12 Monaten (01. Februar 2025 bis 31. Januar 2026), besonders beliebt und bestbewertet sind.

** Das Hörbuch des Jahres wird anhand der Verkaufszahlen, Bewertungen und Performance des zuletzt erschienenen Buches deutschsprachiger Autor*innen in den letzten zwölf Monaten (01. Februar 2025 bis 31. Januar 2026) ermittelt.

*** Sprecher*in des Jahres wird anhand der Verkaufszahlen und der Bewertungen durch die Kund*innen ermittelt. In die Auswahl kommen Sprecher*innen, die mindestens ein Hörbuch eingesprochen haben, das in den letzten zwölf Monaten (01. Februar 2025 bis 31. Januar 2026) erschienen ist.

**** Das Hörbuch-Debüt des Jahres zeichnet Autor*innen aus, die in der Zeit seit dem 01. Februar 2025 erstmals ein Hörbuch herausgebracht hat. Ausgewählt wird das von den Kund*innen meistgehörte, meistgestartete und am besten bewertete Hörbuch-Debüt.

