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Hörbuch-Streaming: BookBeat verzeichnet Rekord bei Neukund*innen-Anmeldung

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Berlin (ots)

Die BookBeat-Gruppe hat im ersten Quartal 2026 ihren Umsatz währungsbereinigt um 14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert (10 Prozent unbereinigt). Dabei verzeichneten alle Ländermärkte einen gestiegenen Umsatz. Auch der reife schwedische Markt weist weiterhin zweistellige Zuwachsraten auf. Herausragend entwickelte sich BookBeat in Deutschland, wo sich eine Rekordzahl von neuen Nutzer*innen angemeldet hat.

"Deutschland ist der größte Hörbuchmarkt in Europa, und die Tatsache, dass wir hier acht Jahre nach unserem Launch und trotz der immer stärker werdenden Konkurrenz neue Rekorde bei der Neukund*innen-Gewinnung aufstellen, ist ein klares Zeichen für unsere starke Position. Die gleiche Entwicklung beobachten wir in Schweden, wo wir in einem reifen Markt mit einem neuen globalen Wettbewerber weiterhin zweistellige Wachstumsraten verzeichnen. Dies sind nur zwei Beispiele von unseren zehn Kernmärkten, von denen jeder einzelne im ersten Quartal Umsatzwachstum verzeichnete. Ich bin unglaublich stolz darauf, wie das Team weiterhin experimentiert und neue Wege über verschiedene Marketingkanäle hinweg findet, die diese starken Ergebnisse vorantreiben", sagt Niclas Sandin, CEO der BookBeat-Gruppe.

Beigetragen zu diesem Erfolg haben unter anderem großangelegte Marketingkampagnen und eine glanzvolle Preisverleihung zur Auszeichnung des besten Hörbuchs, der besten Autorin und Sprecherin und des erfolgreichsten Hörbuch-Debüts auf der Leipziger Buchmesse. Nicht zuletzt wurden im ersten Quartal auch mehrere neue App-Funktionalitäten eingeführt, die darauf abzielen, BookBeat zum besten digitalen Dienst für Hörbücher und eBooks zu machen und die langfristige Nutzerbindung zu stärken.

So wurde unter anderem die Präsentation von Autor*innen und Sprecher*innen in der App weiter verbessert, um Informationen rund um die eigenen favorisierten Künstler*innen noch inspirierender zu gestalten. Die neue "weekly streak"-Funktion regt dazu an, konsequent und regelmäßig jede Woche (Hör-)Bücher zu hören oder zu lesen. Und seit Anfang 2026 können Hörer*innen in der aktualisierten BookBeat-Statistikfunktion ihr persönliches Hör- und Leseverhalten im Zeitverlauf verfolgen. Auch diese Statistik wird stark genutzt.

"Fokussierung ist heute entscheidend, um sich einen Platz im Alltag der Nutzer*innen zu sichern. In den letzten Jahren haben wir uns konsequent darauf konzentriert, unsere Position als führender Buch-Streaming-Service zu stärken. Diese Fokussierung, kombiniert mit neuen technologischen Möglichkeiten, ermöglicht es uns, immer mehr zu testen, mehr Funktionen als je zuvor einzuführen und so unsere Position auch in Zukunft weiter zu stärken", erläutert Niclas Sandin.

Top 5 der meistgehörten Hörbücher im ersten Quartal 2026 (nach Stunden):

Iron Flame - Rebecca Yarros Fourth Wing - Rebecca Yarros The Darlington - Logan & Rose - Laura Kneidl Alchemised - SenLinYu Onyx Storm - Rebecca Yarros

Top 5 der meistgehörten Autor*innen im ersten Quartal 2026 (nach Stunden):

Rebecca Yarros Laura Kneidl Sarah J. Maas Marc-Uwe Kling Colleen Hoover

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