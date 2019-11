Im Puls. Think Tank Herz-Kreislauf

Im Puls. Think Tank Herz-Kreislauf fordert bessere Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Berlin (ots)

Die Initiative "Im Puls. Think Tank Herz-Kreislauf" übergibt ihre politischen Handlungsempfehlungen für die Lebenswelt "Arbeit" heute im Rahmen einer öffentlichen Vorstellung an Vertreter aus dem Bundestag. In den Empfehlungen fordert der indikationsübergreifende Think Tank eine bessere Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Initiative setzt sich dafür ein, Potenziale für eine bessere Forschung, Prävention und Versorgung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen auszuschöpfen.

Heute übergibt der Im Puls. Think Tank Herz-Kreislauf seine politischen Handlungsempfehlungen für die Lebenswelt "Arbeit" an einen Vertreter aus dem Bundestag. Diese umfassen:

1. Bessere Umsetzung bereits bestehender Ansätze 2. Bessere Vernetzung von KMU und Krankenkassen über "Lotsen/Mittler" 3. Effektive Aufklärung über steuerliche Anreize 4. Wettbewerbsförderung 5. Förderung eines Multiplikatoren-Netzwerkes 6. Geschlechterunterschiede berücksichtigen 7. Interdisziplinäre Zusammenarbeit in Kommunen fördern

Zu den übergebenen Handlungsempfehlungen sagt Udo Schauder, Mitinitiator des Think Tanks und Head of Public Affairs Diabetes & Cardiovascular bei der Sanofi-Aventis Deutschland GmbH: "Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die weltweite Todesursache Nummer Eins und verursachen etwa 40 Prozent aller Sterbefälle in Deutschland. Herz-Kreislauf-Erkrankungen entgegenzuwirken ist ein wichtiges gesamtgesellschaftliches Ziel. Für die Erreichung des Ziels wollen wir einen Beitrag leisten. Daher verfassen wir politische Handlungsempfehlungen - dieses Jahr für die Lebenswelt "Arbeit". Die Handlungsempfehlungen haben direkte Auswirkungen auf das Leben der Menschen. Gerne unterstützen wir die Entscheidungsträger dabei, Maßnahmen anzustoßen, um die Empfehlungen in die Tat umzusetzen."

Erich Irlstorfer (CSU), MdB und Mitglied des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages, kommentiert: "Auch aus persönlicher Erfahrung weiß ich, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein gesamtgesellschaftliches Anliegen sind, welches uns alle betrifft. Es gilt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen wirkungsvoll entgegenzutreten. Dieser Herausforderung stellen wir uns innerhalb der Koalition und der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Für die Unterstützung ausgewiesener Expertinnen und Experten - auch aus dem Think Tank - sind wir dankbar."

Die gesamten Handlungsempfehlungen und Ergebnisse zur Lebenswelt "Arbeit" können hier eingesehen werden. Im Jahr 2020 entwickelt der Think Tank politische Handlungsempfehlungen für die Lebenswelt "Familie".

Über "Im Puls. Think Tank Herz-Kreislauf": Gesundheit in allen Lebensphasen

Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehören stärker in das Zentrum der Diskussion - wissenschaftlich, gesellschaftlich und politisch. Der Think Tank Herz-Kreislauf führt ausgewiesene Experten aus Wissenschaft, Ärzteschaft, Patientenorganisationen, Verbänden, Gesundheitswirtschaft und Politik zusammen, um die Aufmerksamkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in einem integrierten Ansatz auf unterschiedlichen Ebenen zu verbessern. Der Think Tank setzt sich dafür ein, Potenziale für eine bessere Forschung, Prävention und Versorgung zu heben. Der Think Tank ist eine Initiative der Unternehmen AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Johnson & Johnson, Novartis und Sanofi.

