epay - transact Elektronische Zahlungssysteme GmbH

Neue Trendstudie "Gutscheinkarten im digitalen Zeitalter" von epay

Bild-Infos

Download

Martinsried/ München (ots)

- Online-Offline-Mischkäufer nehmen deutlich zu, aber stationärer Handel bleibt Platzhirsch - Hohes Untreue-Risiko bei enttäuschten Konsumenten im Ladengeschäft - Individualisierung triumphiert im E-Commerce

In haptischer oder digitaler Form - Geschenkgutscheine werden immer beliebter. Das bestätigt eine aktuelle Studie von epay, ein führender Anbieter von Gutschein- und Prepaidprodukten in Europa, und Plentyco, führender Dienstleister für Field-Marketing- und Point-of-Sale-Services. In dieser Befragung gaben 96 Prozent der Befragten - die im letzten Jahr selbst einen Gutschein gekauft hatten - an, bereits schon einmal ein Geschenkgutschein erhalten zu haben. Neben den Hauptanlässen Geburtstag (Platz 1) und Weihnachten (Platz 2), wird der Geschenkgutschein insbesondere als kleine Aufmerksamkeit (Platz 3) genutzt. Kaufkanal Nummer 1 bleibt weiterhin das stationäre Geschäft. Mit einem deutlichen Anstieg der Zahl der Menschen, die sie sowohl online als auch offline kaufen, belegt die Umfrage jedoch die zunehmende Notwendigkeit eines Omnichannel-Ansatzes für den Verkauf von Gutscheinkarten und identifiziert gleichzeitig überraschende Hindernisse für eine erfolgreiche Umsetzung:

Der deutsche Konsument ist bei der Realisierung seines Kaufplanes eher analog unterwegs und neigt dazu, beim Einkaufen im Geschäft nicht online zu schauen, sondern bestraft sofort alle Lücken in Bezug auf Komfort, Informationen oder Sortiment, indem er in einen anderen Laden geht!

10 Prozent mehr Online-Offline-Mischkäufer belegen gestiegene Multikanal-Notwendigkeit

Die Gutscheinkarte unterliegt als Teil des Handelssortimentes ebenso wie andere Produkte den Megatrends wie Omnichannel-Marketing, denn das Verbraucherverhalten bei den Mischkäufern zeigt, dass physische und digitale Welt zunehmend verschmelzen. Jeder vierte Gutscheinkarten-Konsument kauft sowohl einmal offline und zu einem anderen Zeitpunkt online. Der Anteil dieser Mischkäufer ist im Vergleich zu 2018 (13 Prozent) auf aktuell 23 Prozent gestiegen, während der Offline-Anteil insgesamt relativ konstant bleibt. Als Gründe bei dem letzten Gutscheinkartenkauf im stationären Geschäft werden in erster Linie die direkte Verfügbarkeit (35 Prozent) und die Möglichkeit, den Kauf mit dem regulären Einkauf zu verbinden (26 Prozent), angeführt. Während der Online-Kauf hauptsächlich mit der Bequemlichkeit, den Gutschein direkt von zu Hause aus kaufen zu können (52 Prozent), verbunden wird.

Enttäuschte Verbraucher sind untreue Verbraucher

Der stationäre Handel bleibt mit drei von vier verkauften Karten (beim letzten Gutscheinkartenkauf) weiterhin Platzhirsch, wobei Frauen (81 Prozent) Gutscheinkarten häufiger im stationären Geschäft als Männer (72 Prozent) einkaufen. Kartenkäufe im stationären Handel sind allerdings häufiger geplant (81 Prozent) als Online-Käufe (66 Prozent). Die Planung, eine bestimmte Karte zu einem Zeitpunkt zu kaufen, bestimmt unmittelbar das Kaufverhalten und den Kanal. Findet der Verbraucher die gewünschte Gutscheinkarte nicht im Laden vor, weichen davon 64 Prozent auf ein anderes stationäres Geschäft aus.

Wachstumschancen im stationären Handel durch gezielte Sortimentspolitik

"Diese Abwanderungen bedeuten verpasste Umsätze, die durch geeignete Maßnahmen aus dem Category Management oder regionale Kampagnenaussteuerungen gezielt reduziert werden können, indem sie Verbraucherbedürfnisse in den Fokus rücken", rät Marc Ehler, Managing Director epay Europe. Weitere Lösungsansätze verrät die Trendstudie: Offline-Käufer legen großen Wert auf eine große Auswahl unterschiedlicher Werte der Gutscheine (81 Prozent) und auf eine übersichtliche Anordnung der Karten (80 Prozent).

Verbraucher zieht es zur Information in den Handel

Das Informationsverhalten spielt dem stationären Handel in die Hände, denn 53 Prozent der Gutscheinkäufer informieren sich direkt beim Händler vor Ort über Gutscheinkartenangebote. Bereits heute stehen dem Händler am Point-of-Sale eine Vielzahl von geeigneten on- und offline Marketingmaßnahmen und -instrumenten wie der neue eKiosk von epay zur Verfügung, mit denen der Konsument zielgerichtet für konkrete Angebote kanalübergreifend angesprochen werden kann.

Individualisierung ist Trumpf im E-Commerce

Individuelles Design und damit die Möglichkeit, zum Selber-Gestalten ist für rund ein Viertel der Befragten beim Online-Kauf von Gutscheinen wichtig. epay bietet bereits innovative Lösungen im Bereich "digital gifting" an, um diesem Trend zu begegnen.

Über die Studie:

Die neue Trendstudie "Gutscheine im digitalen Zeitalter" wurde als Online-Befragung unter 1.000 Verbrauchern im Auftrag von epay und Plentyco durch POSpulse durchgeführt. "Wir wollen mit den Ergebnissen dem Online- und Offline-Handel kontinuierlich Entwicklungen in der Gutscheinkartennutzung und Umsatzpotenziale bei der Verschmelzung der physischen und digitalen Gutscheinkartenwelt aufzeigen", so Marc Ehler. Das Unternehmen arbeitet bereits weltweit mit rund 334.000 Einzelhändlern aus den Branchen Drogerie, Elektronik, Telekommunikation, Banken und Post, Tankstellen und Convenience, sowie E-Commerce und insbesondere Lebensmittelhandel zusammen. Interessierten Netzwerkpartnern sowie weiteren Händlern stellt das Unternehmen gerne die detaillierten Ergebnisse persönlich vor und entwickelt passgenaue Lösungen.

Kontaktmöglichkeiten sowie weitere Informationen und Downloadmöglichkeiten von Pressegrafiken unter https://epay.blog/

Über epay

epay ist ein weltweit führender Full-Service-Dienstleister für Zahlungs- und Prepaid-Lösungen und wickelte 1,15 Milliarden Transaktionen 2018 ab. epay hat ein umfassendes Händlernetz mit 707.000 Point-of-Sale Terminals in 47 Ländern aufgebaut, um bekannte Marken mit Verbrauchern auf der ganzen Welt zu verbinden. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio an Geschenkkarten (Prepaid-, Closed-Loop- und digitale Medien), Unternehmensanreizen und Zahlungslösungen (Kartenakzeptanz, Terminals, E-Commerce, Mobile und Internet of Payment) für den Omnichannel-Handel und bietet seine Dienstleistungen dank seiner eigenen Kassenintegrationssoftware an. epay ist ein Segment von Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), ein in Kansas ansässiges Unternehmen, das 2018 einen Umsatz von 2,5 Milliarden Dollar erzielte, 7.100 Mitarbeiter beschäftigt und Kunden in 165 Ländern bedient.

Über Plentyco

Die Plentyco GmbH ist der führende Dienstleister für innovatives und datengestütztes Field-Marketing- & POS-Services insbesondere für Gutscheinkarten (POSA Produkte) in DACH. Seit 10 Jahren, steigern aktuell über 50 erfahrene Retail und Projektexperten, die Point-of-Sale-Performance für Marken, Retailer, Distributoren und Systemintegratoren an über 44.000 Point of Sale. Dabei verzahnt Plentyco durch digitale proprietäre POS Tools und Analytics Systeme die Potentiale von optimierten Supply Chains und Out-of-Stock Situationen für punktgenaue Brand Experience und mehr Verkaufserfolg. Aus den Standorten in München und Bern werden die digital gestützten Dienstleistungen in LEH, Consumer Electronics, Convenience und Fachmarkt-Kanälen für namhafte nationale und internationale Kunden erbracht.

Pressekontakt:

Jana Weisshaupt

PR & Communications

epay - transact Elektronische Zahlungssysteme GmbH

Fraunhoferstr. 10, D-82152 Martinsried

+49 89 899643-499

j.weisshaupt@epay.de

www.epay.de

Original-Content von: epay - transact Elektronische Zahlungssysteme GmbH, übermittelt durch news aktuell