Frankfurter Rundschau: Der Bahnvorstand wird schnell einknicken. Das ist gut so.

Die Frankfurter Rundschau kommentiert den Streik bei der Bahn, Ausgabe vom Dienstag,11.12.18:

"Die EVG treibt mit ihrem Know-how den Bahnvorstand vor sich her. Der wird schnell einknicken und den Forderungen der Eisenbahner nachkommen. Das ist gut so. In mehrfacher Hinsicht. Viele Eisenbahner arbeiten am Rande des Zumutbaren. Insbesondere diejenigen, die direkten Kontakt mit dauergenervten Fahrgästen haben. Riesige Überstundenberge haben sich aufgetürmt. Es wird für die EVG-Mitglieder und auch für die Kollegen der Lokführergewerkschaft GDL deutliche Gehaltserhöhungen geben. Das macht die Jobs beim Staatskonzern Bahn zumindest ein bisschen attraktiver. Was die Chance eröffnet, die Personalnot etwas abzumildern. Der Streik macht schlaglichtartig aber noch viel mehr deutlich: Wie immens das Missmanagement bei der Bahn ist. Das ist der tiefere Grund für die heftige Wirkung der vier Streikstunden am frühen Montagmorgen."

