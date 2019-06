Gutscheine von INTERSPORT immer beliebter: Die Sporthandels-Verbundgruppe steigerte den Wert der Aufladungen um 20 Millionen Euro mit digitalem Gutscheinsystem von epay

epay - transact Elektronische Zahlungssysteme GmbH

Gutscheine werden bei Kunden immer beliebter und sind als Kundenbindungsinstrument längst fester Bestandteil des Angebotes von renommierten Handelsunternehmen wie INTERSPORT. Das führende Sporthandelsunternehmen und epay, ein führender Fullserviceanbieter für Gutschein- und Prepaidlösungen sowie elektronischen Zahlungsverkehr in Europa, arbeiten seit 2016 an einem einheitlichen, digitalen Gutscheinsystem für die angeschlossenen Länder im INTERSPORT-Verbund zusammen. Das zum Börsenkonzern Euronet Worldwide Inc. (NASDAQ: EEFT) gehörige Unternehmen epay ist für die technische und kaufmännische Umsetzung verantwortlich. Den Projektstart machte 2016 Deutschland, gefolgt von Österreich 2017, im Folgejahr Slowakei und Tschechien sowie diesen April Ungarn. Seitdem nahm das Konsumenteninteresse an den Gutscheinen deutlich zu, sodass seit dem Start in 2016 auf 2018 eine Steigerung des Wertes der Gutschein-Aufladungen um mehr als 20 Millionen Euro verzeichnet werden konnte. Derzeit wird die Gutscheinkarte von über 1.000 Anschlusshäusern im Fünf-Länder-Verbund geführt.

"Mit insgesamt fast drei Millionen Transaktionen seit Einführung unserer einheitlichen Gutscheinlösung von epay haben wir im Fünf-Länder-Verbund viele papierbasierte Gutscheinformate abgelöst. Damit bieten wir unseren Kunden einen sehr praktischen Service an und unsere Händler profitieren von der einfachen Abwicklung. Die Gutscheinkarte ist ein wichtiges Instrument für einen einheitlichen Auftritt der Marke INTERSPORT", Carsten Schmitz, Ressortleiter Marktkommunikation bei INTERSPORT. Allen der derzeit über 1.100 Händlern und mehr als 1.800 Anschlusshäusern im Fünf-Länder-Verbund steht das neue Gutscheinsystem mittlerweile zur Verfügung. Die Gutscheinlösung beinhaltet Karten mit flexibel wählbaren Wertstufen in verschiedenen Motiven passend zum Geschenkanlass, die der Konsument online oder direkt beim INTERSPORT- Händler im Geschäft kaufen, sowie anschließend online oder bei einem Händler im jeweiligen Land einlösen kann. "Trotz der vielen verschiedenen Kassensysteme der Mitgliedsunternehmen ist uns eine einheitliche Gutscheinlösung gelungen, mit der wir INTERSPORT bei dessen Digitalisierung und Neupositionierung international erfolgreich unterstützen", erklärt Stephan Heintz, Senior Direktor Issuing bei epay die besonderen Herausforderungen des Projektes. Selbst Händler ohne Kassenintegration können die Lösung über das Onlinetool des INTERSPORT Gutscheinkarten-Portals nutzen. Aktuell werden noch die Onlineshops in der Slowakei, Tschechien und Ungarn angeschlossen.

Darüber hinaus hat INTERSPORT Zugriff auf epay's Netzwerk der größten Handelsketten mit weltweit 707.000 Point-of-Sale Terminals mittels Gutscheinkarte im Drittvertrieb sowie im B2B Vertrieb als Incentive-Lösung für Neukundenakquise, Kundenbindung und Mitarbeitermotivation über cadooz, einer Schwesterfirma der epay. "Der Sportverbund erschließt sich somit in Form der haptischen Geschenkkarte im stationären Handel zusätzliche Erlösquellen und insbesondere einen weiteren Vertriebskanal", erklärt Stephan Heintz von epay. Die zahlreichen Handelspartner des Unternehmens profitieren ebenfalls von der attraktiven Gutscheinkarte im Bereich Fashion und Sport in ihrem Geschenkkarten-Sortiment.

